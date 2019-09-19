更多編輯台推薦新聞：
彩券5000元以下獎金 12月起投注站可領取
生活

彩券5000元以下獎金 12月起投注站可領取

早安世界》廣大興案 8名菲律賓海防隊員被判8至14年刑期
早報

早安世界》廣大興案 8名菲律賓海防隊員被判8至14年刑期

影片／名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊
運動

影片／名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
「把保養品穿身上」台灣紡織業者用虱目魚鱗製布料前進紐約
首頁 / 重點新聞

NBA理事會一致同意 蔡崇信成籃網新老闆

最新更新：2019/09/19 07:32
美國職籃NBA理事會18日一致同意布魯克林籃網出售案，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信成為球隊新東家。（檔案照片／中新社提供）
美國職籃NBA理事會18日一致同意布魯克林籃網出售案，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信成為球隊新東家。（檔案照片／中新社提供）

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職籃NBA理事會今天一致同意布魯克林籃網出售案，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信成為球隊新東家，他是NBA歷來首位台灣老闆。

蔡崇信也是中國電商巨擘阿里巴巴的共同創辦人，他為了買下籃網和主場巴克萊中心，據報導共砸下35億美元（台幣約1083億元），獲得NBA理事會同意是完成這項交易的最後一步。

他在2017年10月就先由籃網東家俄羅斯富豪普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）手中買下49%股權，上個月再買下剩下的51%股權。他為籃網經營權投資23.5億美元，是NBA歷來最高轉手價碼。

籃網在季後網羅曾兩度獲選NBA總冠軍賽最有價值球員的球星杜蘭特（Kevin Durant），加上另一球星厄文（Kyrie Irving），補強戰力，但杜蘭特因傷新球季將無法出賽。

NBA總裁席佛（Adam Silver）發布聲明表示，對蔡崇信成為籃網球東感到興奮，他的專業知識對NBA在中國和全球其他市場推廣籃球運動很有價值。（譯者：林治平）1080919

延伸閱讀
中國電商阿里巴巴 與NBA擴大合作蔡崇信跨足WNBA 成紐約自由隊新老闆
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報