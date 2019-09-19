NBA理事會一致同意 蔡崇信成籃網新老闆

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職籃NBA理事會今天一致同意布魯克林籃網出售案，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信成為球隊新東家，他是NBA歷來首位台灣老闆。

蔡崇信也是中國電商巨擘阿里巴巴的共同創辦人，他為了買下籃網和主場巴克萊中心，據報導共砸下35億美元（台幣約1083億元），獲得NBA理事會同意是完成這項交易的最後一步。

他在2017年10月就先由籃網東家俄羅斯富豪普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）手中買下49%股權，上個月再買下剩下的51%股權。他為籃網經營權投資23.5億美元，是NBA歷來最高轉手價碼。

籃網在季後網羅曾兩度獲選NBA總冠軍賽最有價值球員的球星杜蘭特（Kevin Durant），加上另一球星厄文（Kyrie Irving），補強戰力，但杜蘭特因傷新球季將無法出賽。

NBA總裁席佛（Adam Silver）發布聲明表示，對蔡崇信成為籃網球東感到興奮，他的專業知識對NBA在中國和全球其他市場推廣籃球運動很有價值。（譯者：林治平）1080919