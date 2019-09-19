周天成中國羽賽晉級8強 扳倒地主黃宇翔[影]

台灣羽球一哥周天成（圖）19日在中國羽球公開賽16強賽對戰地主中國選手黃宇翔，雙方連2局激戰到最後才分勝負，周天成最終晉級8強賽。（圖取自facebook.com/CTBAnew）

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球一哥周天成今天在中國羽球公開賽16強賽對戰地主中國選手黃宇翔，雙方連2局激戰到最後才分勝負，周天成最終以21比19、21比18獲勝，晉級8強賽。

總獎金100萬美元（約新台幣3127萬元）的中國羽球公開賽，屬於BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列，今年在常州舉行。

世界排名第2的周天成，昨天首輪延續台北羽球公開賽奪冠的氣勢，以直落二輕鬆過關，今天出戰世界排名第23的中國選手黃宇翔，雙方過去4度對決，各拿2勝，平分秋色，但近3次交手，都是激戰3局才分高下。

兩人首局一路拉鋸，差距皆在2分內，雙方14度戰成平手，周天成以20比18領先時，儘管遭對手化解1個局點，但靠著關鍵殺球，以21比19驚險搶下首局。

次局戰況同樣膠著，雙方一路纏鬥至14比14平手時，周天成拉出3比0攻勢，全場首度將差距擴大至3分差，並穩紮穩打以21比18勝出，收下8強門票，下一戰將迎戰丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke）、丹麥好手安東森（Anders Antonsen）之間的勝方。

今年男單賽事頻頻爆冷，前6種子中已有3名選手提前落馬，包括中國選手石宇奇、印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），以及前世界球王、丹麥選手安賽龍（Viktor Axelsen）提前落馬。

另外，世界排名第10的台灣男雙組合王齊麟與李洋，儘管昨天以21比17、21比16收拾俄羅斯組合，闖進16強賽，但今天打頭陣迎戰世界第5的日本組合遠藤大由與渡邊勇大卻陷入苦戰，連2局都落居下風，最終以兩個11比21吞敗，無緣8強。

今天共有5組台將在16強賽分頭出擊，其他還有「羽球王子」王子維、「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，分別將在男單、男雙出賽，而台灣羽球一姐戴資穎將在壓軸登場。（編輯：張芷瑄）1080919