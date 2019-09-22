公務員大陸轉機需申請 內政部：陸委會早有函釋

（中央社記者王承中台北22日電）內政部日前預告修訂公務員進入大陸地區許可辦法，明定公務員過境大陸轉機需事先申請。內政部次長陳宗彥今天指出，陸委會已有函釋，過境或不過境轉機皆為進入大陸地區，需事先申請，修法只是完備法規。

為配合國安五法的修法，內政部於日前預告修訂「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，除探親、業務交流、主管機關同意出席專案活動或會議外，未來公務員、政務人員、地方首長若轉乘經由大陸地區機場、港口的飛機、船舶到其他國家地區也需事先申請。

內政部表示，依陸委會民國106年1月26日的函釋，不論過境轉機或不過境轉機，皆為進入大陸地區，均須於赴陸前申請許可或報備。內政部考量實務需求，配合陸委會函釋修法，增列轉機（船）的申請事由，但在香港轉機不需事先申請。

陳宗彥指出，現行公務員進入大陸地區本來就要提出申請，且陸委會在106年就有函釋指出，去大陸機場中轉就算是進入大陸地區，修法只是為了讓法規更完備。

另外，內政部也修正「赴陸人員返台通報表」，在應通報事項中，新增詢問選項為是否參加行程以外，大陸地區黨政軍方主（協）辦的活動、是否受邀擔任大陸地區黨政軍或正式性機關的職務或成員、是否遭遇要求進一步聯繫大陸地區人士。

修法也明定，公務員及特定身分人員赴大陸地區返台後7個工作日內，應填具赴陸人員返台通報表，若在大陸地區有遭受強暴、脅迫、利誘或其他手段，導致違法，則需要在通報表載明，必要時各機關得請法務部調查局協助處理。

至於公務員進入大陸地區多久前要提出申請，內政部指出，簡任11職等以上未涉密人員為預定進入大陸地區2個工作日前；政務人員為預定進入大陸地區7個工作日前；小三通政務人員則為預定進入大陸地區3個工作日前。

對於班機因天候因素轉降大陸地區機場，內政部指出，班機遭遇颱風不得以迫降大陸地區是不可抗力事由，依行政程序法等相關規定，移民署初步認為應可事後報備。針對此議題，將與陸委會等單位再行研商。（編輯：蘇志宗）1080922