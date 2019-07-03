少將以上退休後參與中國政治活動 最重可剝奪月退俸

（中央社記者陳俊華台北3日電）立法院今天三讀通過兩岸人民關係條例部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。

立法院臨時會院會今天經過表決，三讀修正通過台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）部分條文。

這次推動修法起源自西元2016年11月，32名退將赴中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。

原本初審通過的版本中，只規範政務副首長或「中將」以上人員，在二讀表決前，民進黨立法院黨團提出再修正動議，改為「少將」以上人員，且管制地區不侷限在大陸地區；罰則部分，民進黨團原本提案視情節輕重剝奪其5年10%到100%退休俸、一次退者處50萬元以上500萬元以下罰鍰，最後也是依民進黨團再修正動議通過，大幅提高罰鍰。

三讀通過的條文明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，包括向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。

罰則部分，違反者得由原服務機關視情節，自其行為時起，停止領受5年的月退給與50%到100%，情節重大者，得剝奪其月退休給與，已支領者，也應追回；針對領一次退人員，原服務機關得處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。其領取的獎、勳章及執照、證書，應予追繳註銷。

另外，公務員退離職後赴陸管制期間，以退離職後列管3年為原則，但現行條文規定，原機關得依其所涉及國家機密及業務性質「增減之」，實務上多以縮減列管期間為常態，不符立法意旨；因此三讀條文中，將管制期間修正為最短3年，且只能增加、不得縮減。

直轄市長、縣市長及政務人員進入大陸地區前，依現行法規定，須經內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會組成的審查會審查許可，三讀條文中也增訂，返台後應向服務機關通報，但直轄市長應向行政院、縣市長應向內政部通報。

針對在國防、外交、科技、情報、大陸事務等機關，從事涉及國家安全、利益或機密公務等特定身分退離職人員，三讀通過條文增訂，原服務機關得限其在進入大陸地區前及返台後，仍應向原服務機關申報。（編輯：蘇龍麒）1080703