陸委會：禁妨礙國家尊嚴行為 非針對退將赴陸

陸委會發言人邱垂正20日表示，近期兩岸人民關係條例的修法並未禁止退將赴陸，是禁止相關人士參加中共舉辦的慶典，向其「旗、徽、歌」行禮唱誦等行為。中央社記者沈朋達攝 108年6月20日

（中央社記者沈朋達台北20日電）立法院臨時會近日修訂兩岸條例，引發外界質疑禁止退將赴陸。陸委會發言人邱垂正今天澄清，修法是禁止相關人士參加中共舉辦的慶典，向其「旗、徽、歌」行禮唱誦等行為。

立法院臨時會近日審議兩岸人民關係條例第9條之3，引發外界質疑是否全面限制退役將領前往中國大陸。

邱垂正20日表示，目前行政院的修法版本，是針對「指標性高階將領、或機敏性機關政務官在退休後，未經原服務機關同意，不得參與中國大陸舉辦由其領導人主持的慶典或活動，或參加陸方所舉辦的慶典或活動，有妨礙國家尊嚴的行為」。

他強調，本次修法並非禁止退將赴陸，而是禁止參加上述活動時，對中國大陸的旗、徽、歌行禮唱誦等妨礙國家尊嚴的行為。

對於民進黨立委李俊俋提出修正動議，將原本規定「退休15年」的限制取消，以及把中共領導人舉辦的典禮，改為中共黨、政、軍舉辦的典禮；邱垂正表示，陸委會對此尊重支持。

邱垂正也表示，本次修法僅針對具有影響國家尊嚴形象的人士，並非限制所有國人。據陸委會統計，受修法影響的國防、外交、大陸事務、國安機關政務首長副首長，和情報機關、中將以上將領，大約700人左右。（編輯：林克倫）1080620