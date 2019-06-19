國安法修法 府：完整建構民主防護網

（中央社記者葉素萍台北19日電）立法院會今天三讀修正通過國安法部分條文，總統府發言人張惇涵表示，這是繼日前立法通過兩岸條例、國家機密保護法、刑法、災害防救法等多項修正案後，讓台灣的「民主防護網」能夠進一步更完整建構。

立法院會今天三讀修正通過國安法部分條文，意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織者，從現行5年以下有期徒刑、新台幣100萬元以下罰金，提高到處7年以上有期徒刑，最重可處1億元以下罰金。

總統府發言人張惇涵表示，總統府向來的立場是，在兩岸關係處理上，台灣所有政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起。

他說，感謝立法院今天三讀通過國安法修正案，這是繼日前立法通過兩岸條例、國家機密保護法、刑法、災害防救法等多項修正案後，讓台灣的「民主防護網」能夠進一步更完整建構。

張惇涵表示，尤其在今年1月2日中國國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」與「民主協商」，具體化統一台灣進程後，更顯示總統蔡英文在今年元旦提出要建構台灣「民主防護網」的重要性。（編輯：謝佳珍）1080619