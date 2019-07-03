退將赴陸管制三讀 柯建銘：國安5法最後版圖

（中央社記者陳俊華台北3日電）立法院會今天三讀修正通過兩岸人民關係條例部分條文，規範少將以上人員參與中國相關政治活動的行為。民進黨團總召柯建銘說，這是國安五法最後一個版圖，也是國家戰略思維的最後支撐點。

鑑於共諜案屢屢輕判，民進黨積極推動相關防諜修法，共有5案；立法院會5月7日三讀修正通過刑法部分條文，在外患罪章中增訂條文，將大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，納入適用範圍。因此若洩密給中國等敵國，可處3年以上、10年以下有期徒刑，戰時洩密最重可處死刑。

同天，立法院會也三讀修正通過國家機密保護法部分條文，規定國家機密核定人員、辦理國家機密業務人員，退離職未滿3年要出境，應經機關首長核准，但管制期間3年、不得縮短，管制期間得延長一次，最長不得超過6年；洩漏或交付國家機密給予外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

另外，立法院會6月19日三讀修正通過國家安全法部分條文，意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織者，從現行的5年以下有期徒刑、新台幣100萬元以下罰金，提高到處7年以上有期徒刑，最重可處1億元以下罰金。

政治協議部分，立法院會5月31日三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由總統公布生效。

立法院臨時會今天舉行院會，通過兩岸人民關係條例部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者視情節剝奪5年50%到100%月退俸，最重可剝奪月退俸；領一次退者可處200萬元以上1000萬元以下罰鍰。

柯建銘表示，國民黨反對修法，說是「北韓化」、政治操作，但中共總書記習近平年初提出習五條，加上「反送中」還如火如荼，中共今年建政70年，「可以讓這些人去嗎？」

柯建銘說，2016年11月12日有32名退將去參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，「那一幕大家非常驚悚」，這不是國家尊嚴問題，也不是人民感情問題，是國家戰略思維最後一個支撐點，國民黨邏輯上完全錯誤，是最荒謬的一刻，「你們連總統都不用選了」。

柯建銘表示，兩岸人民關係條例修法是國安五法最後一個版圖，國安五法今天都修完了，這是國家戰略思維最後支撐點，假如連這個都放棄，這國家沒有任何存在的意義和價值；且這次修法沒有年限，少將以上人員都受管制，不管在大陸、台灣、美國，都是一樣的管制行為。

民進黨立委劉世芳則說，這只是針對行為的管制，根據陸委會統計，涉及國安、國家機密等業務首長、將領，列管人數在少將以上大約是2000人左右，這些人正是最該捍衛國家尊嚴、維護國家主權的公僕，參與中共黨政軍主持的活動，「連一次、一天都不允許」。（編輯：蘇龍麒）1080703