國安五法完成後 總統：下會期拚中共代理人修法

總統蔡英文5日表示，立法院下一會期會繼續努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北5日電）國安五法最後一塊拼圖完成後，總統蔡英文今天表示，立法院下一個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

總統下午在臉書發文表示，立法院臨時會結束，謝謝立委們的努力，「國安五法」最後一塊拼圖完成。

總統說，前天立法院三讀通過「兩岸人民關係條例」修正案，規範少將以上的退將，還有涉密的政務副首長以上人員，終身不得參加中共相關政治活動。若違反，情節重大者，最重可剝奪全部的月退俸，或罰1000萬元。

總統表示，台灣是個自由的國家，任何人都能有不同的政治立場。她也相信，大部分的軍人和退休將領，都是永遠對國家效忠，一生為國家奉獻。

她進一步表示，但是，如果有少數退將，跑去中國唱中國國歌、向中國國旗敬禮，做出有損國家利益和尊嚴的事，甚至讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。

總統說，未來，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

香港「反送中」給台灣一個訊息，總統說，如果自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，葬送的將會是所珍視的自由與民主。

「國安五法」分別是今年5月7日三讀的「刑法部分條文修正案」及「國家機密保護法部分條文修正案」、5月31日三讀的「兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案」、6月19日三讀的「國家安全法部分條文修正案」，以及7月3日三讀的「兩岸人民關係條例部分條文修正案」。（編輯：楊玫寧）1080705