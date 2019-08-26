避免製造台商困擾 綠委：中共代理人修法將微調

（中央社記者劉冠廷台北26日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天表示，中共代理人修法會進行微調，避免製造台商不必要的困擾；他強調，規範的對象不會是台商，一定是相關的政黨或特定媒體。

總統蔡英文7月時曾在臉書發文表示，立法院臨時會結束，「國安五法」最後一塊拼圖完成，立法院下一個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

中國大陸台企聯日前指「中共代理人」修法引起台商恐慌，陸委會發言人邱垂正當時強調，包括台商協會幹部等所有正當經營的台商，都與修法限制對象無關，呼籲台商們放心。

為了避免造成台商的困擾，李俊俋今天受訪時表示，中共代理人修法將會進行微調，不會完全依照目前提出的版本，現在的修法方向不會去全面性的要求台商，因此規範的對象不會是台商，而是相關的政黨或特定的媒體；他指出，如果將中共代理人的定義範圍規定的太廣，除了在實務面上會做不到外，也會對台商造成不必要的困擾。

有關中共代理人相關法案，目前有民進黨團提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案、時代力量黨團提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，以及部分民進黨立委與基進黨合作的「境外勢力代理人登記法」草案。

李俊俋說，反境外敵對勢力併吞滲透法草案與境外勢力代理人登記法草案的重點，在於公開透明的登記制，但這對中共來說不可行，因為中國跟台灣是敵國關係，怎麼會跟你公開登記。

民進黨團日前提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案。草案明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體或其派遣人的代理人，危害國家安全或社會安定。（編輯：林興盟）1080826