永續經營大立光 林恩平家族再轉讓一萬餘張持股

股王大立光大股東啟動第2波持股轉讓。為了永續經營，大立光24日公告林恩平家族再度以洽特定人模式轉讓一萬餘張持股。圖為大立光執行長林恩平。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北24日電）股王大立光大股東啟動第2波持股轉讓。為了永續經營，大立光今天公告林恩平家族再度以洽特定人模式轉讓一萬餘張持股，給新設的控股公司石安股份有限公司。

為了落實永續經營，不希望下一代出脫持股的理念下，繼2018年9月大立光公告創辦人林耀英、董事長林恩舟及其配偶高芳真、執行長林恩平等4人共轉讓6090張大立光持股到閉鎖型公司茂鈺紀念股份有限公司後，大立光今天公告林氏家族再度將手上持股轉讓至另一家控股公司石安股份有限公司籌備處。

大立光今天公告創辦人耀英、董事長林恩舟及其配偶高芳真、執行長林恩平等4人分別轉讓約1526張、2861張、2479張、3379張給石安股份有限公司籌備處。總計4人共轉讓1萬236張大立光持股，市值約達新台幣434億元；轉讓後石安公司將超越茂鈺紀念公司成為最大法人股東。

根據公告顯示，經過2次持股轉讓後，林耀英及林恩舟配偶已沒有個人持股，林恩舟則還有540張個人持股，林恩平仍有8000張。

去年進行持股轉讓後，林恩平對外表示，成立茂鈺紀念公司是父親林耀英的意思，林耀英對大立光有濃厚感情，希望公司能永續經營，希望透過控股公司的模式，將家族成員持股集中管理，控股公司是閉鎖型的公司，不能賣股，未來控股公司每年分得的股利扣除相關稅負金額之後，會再增加對大立光的持股。

另一方面也希望公司的股權穩固，為長遠發展墊定基石，讓員工安心工作。（編輯：張均懋）1080924