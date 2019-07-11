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大立光：多鏡頭多鏡片趨勢帶動 目前產能滿載

最新更新：2019/07/11 16:20

（中央社記者韓婷婷台北11日電）股王大立光今天舉行線上法人說明會，執行長林恩平表示，貿易戰對大立光的影響「看來還好」，訂單7月比6月好，目前產能是滿載，產能持續擴增中。

大立光最新公布的第2季財報表現亮眼，儘管6月營收月下滑幅度逼近2成，單季EPS為48.84元，優於去年同期的41.04元，其中毛利率69.6%創下歷史次高表現相當亮眼，累計上半年EPS為86.51元，年增22%。

針對第3季展望，林恩平表示，7月比6月好，8月份目前還看不到沒有評論，目前產能是滿載的，包括設計、開模、鍍膜都滿，所有的產線能開多少的模組都已上線。對於法人關心的美中貿易戰的影響，林恩平認為對大立光影響還好。

手機鏡頭的趨勢上，除了多鏡頭、多片數外，因應全螢幕手機的設計，包括小鏡頭、黑鏡頭都是趨勢，另外潛望式及G+P（玻璃加塑膠片）鏡頭都是持續發展的方向。林恩平表示，7P（7片塑膠片）鏡頭已經出貨一段時間，下半年有看到增加的趨勢，潛望式鏡頭的設計也有增加中，至於8P已經設計中，導入時間點仍要看客戶。

林恩平表示，全螢幕手機需求下，如果要遮住鏡頭，那要犧牲掉高度，同時會吃掉光會增加難度。他指出，像5G手機鏡頭絕大多數要求有影音功能，對光線需求更大，如果客戶品質要求到一定水準，光圈是需要放大的，而光圈放大就需要提升片數。至於體積問題，如果是全部隱藏在螢幕之下的話，體積就不需要縮小，但高度會受限。

為了讓光學變焦倍數有所突破，潛望式鏡頭的設計趨勢逐步發展中，林恩平也指出，下半年看到潛望式鏡頭設計的確增加中，至於潛望式鏡頭中所需的稜鏡，大立光並不會介入。

另外，大立光也可望以全塑膠鏡頭的設計導入前鏡頭的3D Sensing（3D感測），林恩平認為發射端跟接收端理論上都還是可以用全塑，不過還是看客戶需求設計。

G+P鏡頭目前進度，林恩平解釋，對於溫度有疑慮的話，加入玻璃是可以化解這樣的疑慮，但目前還是全塑膠，未來如果客戶有這樣的需求，大立光也可以做沒問題，玻璃來源自己做或外購都可以。（編輯：林沂鋒）1080711

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