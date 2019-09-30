美國短跑女將締造新紀錄 田徑世錦賽12度摘金更勝波特

田徑世錦賽1600公尺男女混合接力決賽結果29日出爐，美國隊以3分9秒34的成績奪下金牌，女將菲利克斯（右2）12度摘金寫下史上最佳紀錄。（圖取自facebook.com/WorldAthleticsClub）

（中央社杜哈29日綜合外電報導）兩位世界級短跑女將升格當媽後，在田徑世錦賽締造新紀錄，牙買加的佛瑞塞-普萊斯成為拿下4面100公尺金牌的史上第1人，美國的菲利克斯則在世錦賽12度摘金，寫下史上最佳紀錄。

32歲的佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）為了迎接第一個孩子，錯過2017年的世界錦標賽，她重回賽道後，這次世錦賽以10秒71成績奪下金牌。

32歲的佛瑞塞-普萊斯29日在卡達首都杜哈進行的田徑世錦賽女子100公尺決賽中，以10秒71成績奪下金牌。（圖取自facebook.com/WorldAthleticsClub）

佛瑞塞-普萊斯說：「我生完孩子後，能再以世界冠軍身分站在這裡，我非常高興。」

她也說：「女性不斷嶄露頭角，我們（指女性）樂於有好表現，對我而言，則是十分開心能在這裡拿下勝利。」

佛瑞塞-普萊斯在2009年、2013年、2015年3度獲得世錦賽女子100公尺金牌，如今再奪金，成為史上首位在世錦賽女子100公尺拿下4面金牌的選手。

現年33歲的菲利克斯（Allyson Felix）為了順利生產，闊別賽場13個月，直到7月才回歸。

菲利克斯所屬的美國隊在本次世錦賽4x400公尺混合接力賽奪冠，讓她12度在世錦賽摘金，打破牙買加名將「閃電」波特（Usain Bolt）生涯在世錦賽共獲11面金牌的紀錄。

擁有6面奧運金牌、12面世錦賽金牌在內等26面獎牌，菲利克斯在奧運、世錦賽獲得的榮耀，比史上任何田徑選手都多。

菲利克斯說：「這實在非常特別，我的女兒能在這這裡觀賽，對我意義重大，而今年對我來說，真可謂是瘋狂的一年。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080930