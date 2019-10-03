中華電大秀5G應用 蔡總統盼和日美韓同步

（中央社記者江明晏台北3日電）總統蔡英文今天體驗中華電與合作夥伴研發的5G應用，表示未來5G服務中「最期待自駕車」，她並讚許中華電是5G國家隊最重要的領航者，期許明年台灣和日、美、韓同步進入5G時代。

中華電信在板橋中華電信學院智慧園區建置「5G試驗與培訓場域」，加速邁向5G新世代，蔡總統今天親自來到現場體驗5G智慧科技應用情境，並搭乘中華電與子公司勤崴國際研發打造的5G自駕車，以及首發的一鍵呼叫「召喚無人車」智慧接駁服務。

總統表示，執政以來積極打造數位國家，並鬆綁法規，鼓勵創新，希望帶動產業轉型升級。今年5月也通過電信管理法，並促進3支5G國家隊成立，中華電是最重要的領航者，政府將在明年完成5G釋照，期許台灣明年將和日、美、韓同步進入5G時代，在全球站穩一席之地。

總統也說，今天體驗所有5G服務後，最期待自駕車，今天搭乘和1、2個月前在虎頭山試乘時，已有不同感受，代表技術持續精進，希望相關運用和技術能持續發展。

台灣迎向明年5G商用時代，中華電信打造「5G試驗與培訓場域」，在中華電信學院綠能智慧園區內建置「5G通訊實驗網路」及中華電信自主研發的「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環境，並和國內生態系夥伴發展5G智慧應用。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信為發展5G投入各項資源不遺餘力，打造「5G試驗與培訓場域」目標為發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才，並期許領航5G發展。

今天展示聯合勤崴、宏碁、麗臺、雷虎、萬物聯網智慧科技、西伯、巧立、台灣藝術大學、台灣大學及中華電信5G新創加速團隊（棱研、偉薩、達標智源、與博遠智能），共同在中華電信「5G試驗與培訓場域」試驗發展成果，並邀請台灣藝術大學學生演出5G意象現代舞蹈，以展示「場邊多視角直播應用」，在表演現場可即時觀看多個視角鏡頭畫面，同時也展示VR360低延遲多視角直播等應用。

中華電信集團旗下子公司勤崴國際，今天首次展示自駕車與「5G智慧化邊緣資料中心」整合，將自駕車內攝影機影像透過邊緣運算，低延遲即時傳送至「智慧駕駛監控中心」，未來將可運用在自駕車監控與緊急事故處理。

目前中華電自駕車實驗場域除了對內的板橋智慧園區，對外的還有台南沙崙、虎頭山創新園區、彰濱鹿港沙盒自駕運行首發場域，中華電並在彰濱合作測試自駕巴士系統，看好未來2到3年內，不排除可有成果輸出海外。

針對5G人才培養養成，中華電表示，除建置場域，也安排相關課程培養不同技術人才，例如無人機考照輔導班等。另外，中華電昨日已完成5G競標遞件申請，謝繼茂表示，後續還要準備事業計畫書、建設計畫書，並同步準備建設、審驗、採購等事前作業，預估5G相關資本支出會落在明年。（編輯：楊玫寧）1081003