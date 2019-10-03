指郭台銘3億男 周玉蔻判賠200萬元確定

（中央社記者蕭博文台北3日電）鴻海集團創辦人郭台銘不滿媒體人周玉蔻指他捐3億元政治獻金而求償，二審認周玉蔻未合理查證，侵害郭台銘名譽權，判賠200萬元並登報道歉。最高法院今駁回周上訴，全案確定。

全案緣於台北市長柯文哲在民國104年1月接受電視台專訪，表示選前某企業家拿新台幣3億元給他的對手。後來周玉蔻在電視節目爆料，點名郭台銘就是「3億男」。

郭台銘向周玉蔻求償千萬元，一審台北地方法院認定，調查結果證明郭台銘未捐款3億元政治獻金給時為台北市長候選人的連勝文。

一審認為，周玉蔻只憑柯文哲轉述柯建銘的對話就爆料，未向柯建銘、郭台銘查證，即指涉郭台銘違反政治獻金法藉此謀利，使郭台銘社會評價受到貶損，應負過失侵害名譽的賠償責任，須賠償200萬元並登報道歉。

案經上訴，二審台灣高等法院發現，周玉蔻在說出3億男言論前，僅向柯文哲、簡余晏求證及參酌有關柯建銘影音受訪報導；周玉蔻明知各媒體對柯建銘所謂「所言不假」的報導有所出入，卻沒親自向柯建銘查證。

二審指出，周玉蔻言論挾雜評論，使閱聽大眾容易誤認郭台銘是以捐贈鉅額政治獻金的方式，藉此圖謀不法利益，以一般經驗法則，這些言論確足以貶損郭台銘在社會上的評價，而侵害郭台銘名譽權。

二審審酌兩造身分地位、經濟狀況等，判周玉蔻賠償200萬元，並在4大報及美麗島電子報刊登道歉聲明。

周玉蔻上訴第三審，最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回上訴確定。（編輯：李亨山）1081003