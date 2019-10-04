廣達因應貿易戰布局 台泰兩地設生產基地

針對美國加徵中國銷美筆電等10%關稅，廣達電腦董事長林百里8月在業績發表記者會時表示，將鎖定銷美產品在東南亞生產，這已是「一定的選項」。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北4日電）因應美中貿易戰布局，廣達電腦今天宣布，將在台灣興建第3生產大樓，並在泰國成立子公司，做為東南亞生產基地，提供客戶更多的選擇。

廣達表示，第3生產大樓土木、建築及裝修等工程預計投入金額，以不高於新台幣9億5000萬元為準，地點位在桃園總部斜對面的停車場，以總部研發大樓有7000多人使用的狀況，即便不是配合客戶擴建生產基地，也有必要再建新生產大樓。

東南亞布局方面，廣達已確定在泰國設廠，並已找到一家既有的工廠預做準備。廣達指出，將在泰國設立100%持股泰國子公司，為新建生產基地鋪路，並先規劃投入10億泰銖（約新台幣10億元），依董事會核決權限於額度內分次投資。

對於在台灣新建生產大樓，在泰國成立生產基地，廣達除表達將可因應貿易戰，提供客戶在中國大陸以外生產有更多的選擇，至於產品種類、生產比重由客戶決定，其他不便多做解釋。

另外，廣達先前已向中環購買桃園廠房生產高階伺服器，至於新建第3生產大樓到底生產哪種產品，廣達說，將配合客戶生產客戶想要的產品。

針對美國加徵中國銷美筆電等10%關稅，廣達電腦董事長林百里8月在業績發表記者會時表示，將鎖定銷美產品在東南亞生產，這已是「一定的選項」，只是時間未定。

林百里認為，廣達銷美筆電占整體筆電的1/3，只有銷美部分有必要移到東南亞生產；即便銷美筆電加徵10%關稅，未達25%的高關稅水準，但對消費品而言，10%關稅已增加很高的成本，所以鎖定銷美產品移到東南亞生產。（編輯：張均懋）1081004