馬英九質疑操弄芒果乾 蔡總統：還留在過去時空

遭前總統馬英九質疑操弄人民恐懼「芒果乾（亡國感）」的總統蔡英文（中）5日受訪表示，馬英九對時空環境轉換，可能還停留在很久前。如果有亡國感，「相信當初種芒果的很可能就是他」。（讀者提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）遭前總統馬英九質疑操弄人民恐懼「芒果乾（亡國感）」的總統蔡英文今天說，馬英九對時空環境轉換，可能還停留在很久前。如果有亡國感，「相信當初種芒果的很可能就是他」。

馬英九基金會上午舉辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會，馬英九說，蔡總統執政3年來，「反中」已成為整肅政敵武器，「聯美抗中」實質上無助台灣外交、國防，應回到「九二共識」才有助重建兩岸互信。

蔡總統上午出席「新竹縣司馬庫斯聯外道路啟用典禮」後接受媒體訪問表示，目前政府兩岸政策採取不挑釁但堅持主權立場，外交上讓國際社會，尤其是民主國家的支持越來越多、力道更強。

國防部分，蔡總統說，不論自主研發或軍事採購，強化自我防衛能力。現在情勢不一樣，面對中國步步進逼，如果仍採取馬英九執政時代步步退讓做法，相信台灣人民確實會有不安情緒。

蔡總統表示，在中國步步進逼情況下，領導人須採取堅定立場，爭取更多國際支持，強化自身國防力量。馬英九講的亡國感「芒果乾」，如果有這個感覺，「相信當初種芒果的很可能就是他」。

香港情勢部分，蔡總統說，目前情勢確實令人擔憂，但香港政府態度非常重要，持續呼籲香港政府真誠面對人民要求自由民主，儘速好好跟人民對話，任何會升高對抗情勢做法其實都不好，希望香港政府避免，讓香港社會盡快回歸穩定。（編輯：李明宗）1081005