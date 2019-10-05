馬英九：聯美抗中無益 重回九二共識才有助兩岸

（中央社記者繆宗翰台北5日電）前總統馬英九今天質疑，蔡總統執政3年來，「反中」已成為整肅政敵的武器，「聯美抗中」實質上無助台灣外交、國防，應該回到「九二共識」才有助重建兩岸互信。

馬英九基金會上午舉辦「哪來的芒果乾？」國安問題研討會，馬英九以基金會董事長身分開場致詞，並作上述表示。

他說，總統蔡英文執政3年來，「反中」成為整肅政敵的武器。才修完「國安五法」，又進一步推動「中共代理人」修法。一旦修法完成，任何從事兩岸交流與大陸官方接觸的人，都可能因涉及「國家安全」或「政治宣傳」而遭株連，成為「中共代理人」。

馬英九表示，兩岸關係惡化的根源，在於蔡總統不接受「九二共識」，但過去她擔任陸委會主委答覆立委質詢時，曾經說過「『一個中國各自表述』，是在1992年所談的過程，在我們的立場，是『各自表述一個中國』」。

因此，他認為，蔡總統為了選票，違背自己的國會證詞，還刻意扭曲「九二共識」。

馬英九表示，「聯美抗中」成了蔡政府唯一的選項，雖然有了「台灣旅行法」，但迄今沒有兩國部長級以上的官員互訪，顯示台美關係可以用FBI來描述，就是friendly but inconsequential（友好但缺實效），就是「口惠而實不至」。

他說，儘管過去亞太國家的安全與經濟都靠美國，但中國大陸崛起成為世界第二大經濟體後，近年亞太國家經濟紛紛向陸靠攏，日本、印度、東協等國已不再對美國照單全收。若把所有的籌碼都押在美國身上，不僅讓台灣失去地緣戰略優勢，更淪為大國博弈的「棋子」。

馬英九認為，要解決當前危機，正本清源，就是要讓兩岸關係回歸合乎憲法的「九二共識，一中各表」，因為這不但是「兩岸共識」，更是「兩岸共同政治基礎」，對大陸來說是「定海神針」，對台灣來說，是「最佳方案」。「這些都經過2015年11月『馬習會』的確認」。

他也表示，思考兩岸未來，還是要回歸憲法，「我們不支持台獨，反對使用武力，至於統一問題，必須透過和平方式與民主過程，由台灣人民審慎決定」。（編輯：賴言曦）1081005