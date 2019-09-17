馬英九指斷交關鍵在兩岸 總統府批莫忘甘比亞

（中央社記者王承中、溫貴香台北17日電）前總統馬英九今天表示，兩岸沒有九二共識，就沒有外交休兵，很難挽回邦交國變心。總統府發言人丁允恭則說，馬英九執政屈從一個中國的九二共識也未能阻止甘比亞斷交。

外交部長吳釗燮昨天表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。總統蔡英文指出，這幾年來中國透過斷台灣邦交國和各種加壓手段，打擊台灣民心士氣，迫使台灣接受「一國兩制」，但不接受「一國兩制」是台灣最大的共識。

馬英九今天在臉書以「斷交的關鍵在兩岸」為題發文表示，他去過索羅門群島兩次，留下許多難忘的回憶。噩耗傳來，他一夜難眠，百感交集。蔡總統9日才接見索國外長，7天後就斷交。台灣邦交國只剩16國。蔡總統執政3年4個月，丟了6國，已追平前總統陳水扁8年斷交6國的紀錄。

馬英九指出，這次斷交，美國副總統、國務卿都出面勸阻索國，盛情可感，但都徒勞無功。因為問題的關鍵在兩岸關係根本性出了問題，美國也幫不上忙；兩岸沒有「九二共識」，就沒有「外交休兵」，就很難挽回邦交國變心。

馬英九表示，他執政8年，失去甘比亞，是甘國領導人的問題，不是中共挖角，靠的就是「九二共識」所建立的兩岸互信。蔡總統如果還是執迷不悟，只知譴責大陸，不知檢討自己，未來只有頂著「斷交總統」之名，走入歷史了。

對此，丁允恭回應表示，馬英九自己都很清楚，斷交的元凶就是中國的威逼。中國威脅台灣民主、破壞區域穩定的行徑，也受到國際社會的譴責。值此時間點，馬英九作為前任元首，卻未能捐棄政黨鬥爭的思考、團結一致對外，反而為中國以外交挾制台灣民主的圖謀助威，令人遺憾。

丁允恭也指出，鞏固邦交、發展外交的目的，是為了鞏固國家主權、提升國家安全。馬政府時期，屈從「一個中國」的九二共識，造成台灣實質上國際地位與國家安全的倒退，卻也未能阻止甘比亞斷交的發生，不但沒有實質利益，更是捨本逐末、誤國誤民的行為。（編輯：林興盟）1080917