國安會：中國介入選舉 年底前恐再斷台1至2邦交

索羅門、吉里巴斯接連斷交，國安會示警中國無所不用其極介入台灣2020選舉，升高對台灣的國際打壓，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北25日電）索羅門、吉里巴斯接連斷交，國安會示警中國無所不用其極介入台灣2020選舉，升高對台灣的國際打壓，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，威脅終止ECFA，並不排除特定狀況下對台極限施壓，包括明訂統一時間表等。

國家安全會議（國安會）23日下午召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」，並提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告。

對於中國升高對台威脅原因，國安會提出3點原因，包括北京對台灣情勢的高度危機感、台美關係升溫觸動中國敏感神經以及中國內部情勢促使北京升高對台壓力。北京首要目標是要從台灣內部來改變兩岸關係的結構，施壓及影響台灣人民，拉下不願順從、屈服於北京的政權，進而拉抬、培植願意扈從甚至附庸於北京的政治勢力，將政府致力維繫的兩岸「對等關係」轉變成「主從關係」。

國安會指出，在總統蔡英文爭取連任居於明顯優勢下，北京為扭轉選情，對台灣的施壓恫嚇將會愈來愈大，介入選舉的手段也會愈來愈多元、複雜，近期已經採取外部的軍事威懾和外交施壓，內部操作輿論走向、滲透社會等「複合性威脅」，未來不排除特定狀況下對台極限施壓。

至於中國未來升高威脅的可能動向，國安會研判包括霸凌式的外交打壓、窒息性的經濟施壓、激化對立的政治操作、恫嚇式的軍事威懾。

報告指出，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，並強力反制美國、日本、歐盟等友好國家對台灣的各種形式聲援，在「國際民航組織」（ICAO）等打壓支持台灣的國際行動。

國安會報告指出，北京一直認為經濟利益是影響台灣選舉及政治走向的最有效手段，在接近選舉的敏感時刻，嚴格限縮各種兩岸經貿往來，目標在其鎖定的經濟部門造成窒息性效果，從而影響經濟選民的投票傾向。

國安會指出，中國未來可能進一步限縮陸客、陸生、陸資來台；擴大縮減兩岸航班；暫停兩岸貨幣清算及限縮金融往來；要求代表性台商及重量級企業人士政治表態；威脅終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

中國為激化對立的政治操作，可能升高各種政治操作，國安會報告指出，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈，以及製造可能撼動人心及選情的危安事件等。

國安會研判，在特殊狀況下的極限作為：明訂統一時間表及「一國兩制台灣方案」；訂定對台法律（「反分裂國家法實施細則」、「國家統一法」）。

軍事方面，國安會也研析中共可能逐步升高的行動，包括藉十一大閱兵及北京香山論壇（10月底）擴大對台威嚇；持續實施對台針對性演訓；中共海軍作戰艦船刻意駛進我鄰接區海域；台灣周邊海域劃設演習禁航區。

國安會在報告中指出，政府採取五大因應對策包括堅定捍衛主權和民主；推動多元外交關係；堅實國防力量捍衛國土及主權；加強反滲透及防制假訊息，確保國家安全；同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）1080925