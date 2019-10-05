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例行賽最終戰 彭政閔達成生涯1800場出賽

最新更新：2019/10/05 19:25
中華職棒中信兄弟彭政閔（圖）5日順利達成生涯第1800場出賽，為史上第2人，僅次於張泰山。（中央社檔案照片）
中華職棒中信兄弟彭政閔（圖）5日順利達成生涯第1800場出賽，為史上第2人，僅次於張泰山。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）中華職棒今天進行本季最後一場例行賽，中信兄弟彭政閔先發打第6棒，順利達成生涯第1800場出賽，為史上第2人，僅次於張泰山，彭政閔表示，「很高興，這是人生的累積。」

中華職棒史上最多出賽數紀錄為張泰山1863場，即將在今年引退的彭政閔，也順利在最後一場例行賽，達成第1800場出賽，排史上第2名，此戰先發打第6棒，擔任指定打擊。

彭政閔賽前表示，「很高興，這是人生的累積，今天也是Lamigo最後一場例行賽，很榮幸參與到，要好好珍惜這場比賽，不過還是會照著19年來的想法打這場比賽。」

目前出賽數第3名為統一獅高國慶1607場，近期內可能沒有人能再達到這項紀錄，對此彭政閔說：「我跟泰山都有打過一年90場的，可是現在一年120場，可能未來還有可能增加，或許有人能更快達成。」

彭政閔曾於2005年發生「捶變電箱事件」，傷勢影響到2年出賽，本來很有可能超越張泰山出賽紀錄，不過彭政閔表示，「沒關係啦，這也是人生歷練，泰山非常難得，生涯中沒有受過大傷，保養得很好，後輩應該也會想學習。」

近2天兄弟和桃猿在桃園棒球場進行最後2場補賽，昨天彭政閔上場代打時，桃猿主場球迷也為他唱應援歌、歡呼，他說：「有聽到球迷在喊，不過當下還是要專心對決那個打席。」（編輯：屈享平）1081005

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