例行賽最終戰 Lamigo桃猿與球迷說再見【圖輯】

中華職棒5日進行本季最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿隊最後一場例行賽，賽後桃猿全體教練、球員站在場中，與Lamigo桃猿董事長劉保佑（右4）、領隊劉玠廷（左3）、副領隊浦韋青（右3）擊掌，並一起向觀眾敬禮。中央社記者張新偉攝 108年10月5日

（中央社記者張新偉台北6日電）在球迷高喊「Lamigo加油！」的應援聲中，結束了中華職棒Lamigo桃猿隊本季中職例行賽的最終戰，董事長劉保佑與領隊劉玠廷率領隊職員站在場中，向1萬9510名觀眾致意。

中職昨天在桃園棒球場進行例行賽最終戰，由於明年Lamigo桃猿就要將球隊轉手給日本樂天集團，此戰為最後一場例行賽，還特別販賣最終戰紀念球，雖然是補班日，仍吸引1萬9510名觀眾進場。

例行賽結束，桃猿與中信兄弟將在12日起進行7戰4勝的總冠軍賽，領隊劉玠廷表示，Lamigo是很成熟的球隊，對選手們很有信心，很期待總冠軍的到來，有很多想對球迷說的話，留在告別賽再說，「總冠軍戰我們要加油，把3連霸拿下來」。

從La New時期就一路跟著球隊的啦啦隊長阿誠，難掩淚水對著球迷說，「在這個球場，我們曾經告別陳金鋒、告別兄弟象，我只是沒有想過居然要跟這個名字說再見」。總是帶給球迷正面能量的阿誠，最後也鼓勵球迷，今年再跟著他們，再為這個屬於Lamigo的球隊拿下總冠軍。

球隊轉售後，招牌猿風加油的靈魂人物LamiGirls心中也充滿不捨，成員倪暄表示，雖然這是一個結束，但一扇門關上會有另外一扇門打開，明年又是一個新的開始；羚小鹿則說，球場像一個大家庭，不管發生甚麼事情，期待球迷與球隊心連心一起走下去。

Lamigo桃猿總冠軍賽將交手中信兄弟，總冠軍賽門票於7日開賣，將贈送紀念T。紀念T胸前視覺為Lamigo字樣，結合桃園國際棒球場的經典意象，衣服後背將Lamigo成軍16年的口號交織設計成LM，尺寸規劃L和M兩款，目標在最後一年奪3連霸。（編輯：唐聲揚）1081006

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

中職Lamigo桃猿隊5日結束本季例行賽的最終戰，吸引1萬9510名觀眾進場，桃猿球迷自發性穿起紅衣，在8局結束時，在上下兩層看台串聯跳起「應猿」舞蹈。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

由於Lamigo桃猿明年將轉手給日本樂天集團，從La New時期就一路跟著球隊的啦啦隊長阿誠（中），5日在中職例行賽的最終戰後難掩淚水，並與球迷感性發言、鼓勵球迷。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

中華職棒5日在桃園棒球場進行例行賽最終戰，由於明年Lamigo桃猿就要將球隊轉手給日本樂天集團，此戰為最後一場例行賽，前LamiGirls小布（左起）與班班回到娘家不跳舞，改擔任鼓手，帶動應援氣氛。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

中華職棒5日進行本季最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿隊最後一場例行賽，賽後啦啦隊長阿誠（右3）哽咽說出感言，感謝球迷。中央社記者張新偉攝 108年10月5日

中華職棒5日在桃園進行本季最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿隊最後一場例行賽，賽後許多球迷高舉看板，向桃猿隊致意。中央社記者張新偉攝 108年10月5日

中華職棒5日在桃園棒球場進行例行賽最終戰，由於明年Lamigo桃猿就要將球隊轉手給日本樂天集團，此戰為最後一場例行賽，還特別販賣最終戰紀念球與毛巾。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

Lamigo桃猿總冠軍賽將交手中信兄弟，總冠軍賽門票於7日全面開賣，將贈送紀念T恤。紀念T恤胸前視覺為Lamigo字樣，結合桃園國際棒球場的經典意象。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

中華職棒5日在桃園進行本季最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿隊最後一場例行賽，賽後許多球迷與啦啦隊LamiGirls都眼眶泛淚。中央社記者張新偉攝 108年10月5日

中華職棒本季最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿隊最後一場例行賽，5日在桃園球場登場，吸引上萬球迷到場應援。中央社記者張新偉攝 108年10月5日

中華職棒5日在桃園球場進行本季最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿隊最後一場例行賽，吸引上萬球迷到場，為雙方球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 108年10月5日

中華職棒Lamigo桃猿隊5日結束本季中職例行賽的最終戰，啦啦隊長阿誠（左9）率領LamiGirls向觀眾致意。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

Lamigo桃猿明年將轉手給日本樂天集團，LamiGirls心中充滿不捨，她們期待球迷與球隊心連心一起走下去，邁向三連霸。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

在球迷高喊「Lamigo加油！」的應援聲中，中華職棒Lamigo桃猿隊5日結束本季中職例行賽的最終戰，董事長劉保佑（右2）與領隊劉玠廷（右4）率領隊職員站在場中，向觀眾致意。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日

Lamigo桃猿明年將轉手給日本樂天集團，LamiGirls成員羚小鹿（前）表示，球場像一個大家庭，不管發生甚麼事情，期待球迷與球隊心連心一起走下去。圖為10月5日畫面。中央社記者張新偉攝 108年10月6日