南方澳大橋重建 蔡總統：一併考量漁港建設[影]

總統蔡英文（前右）6日下午在交通部長林佳龍（前右2）等人陪同下，再度前往宜蘭南方澳關心斷橋復原情況，並視察萬噸級海面工作平台船「宏禹一號」整備情形。（總統府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月6日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣6日電）南方澳跨港大橋坍塌，總統蔡英文今天再度前往南方澳。她在瞭解後續復原情形後指出，政府會與漁民一起商量，在新橋重建過程，整個南方澳漁港後續的整理及建設都一併來考量。

南方澳跨港大橋1日坍塌釀6死10傷悲劇，蔡總統下午在交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同下，先前往蘇澳港視察全國最大的1萬噸級平台船「宏禹一號」，並到南方澳南天宮參拜；隨後與漁民座談，座談會全程不對外開放。

蔡總統隨後在徐國勇、民進黨籍立法委員陳歐珀等人陪同下，前往宜蘭縣冬山鄉參訪越籍新住民武芳草開設的「3D果中花工作室」。武芳草送上長100公分、寬80公分的花卉果凍，祝福蔡總統順利連任成功。

蔡總統接受媒體聯訪指出，她今天是去聽取簡報，了解後續斷橋拆除及將來的重建計畫，並與在地漁民座談，漁民們也希望在整個重建過程中，能讓南方澳漁港也可以一併做整理，「我們也會跟漁民朋友一起來商量，在新橋重建的過程，跟整個南方澳漁港後續的整理和建設，都一併來考量」。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍接受中央社記者電訪表示，蔡總統在與漁民座談會中除要求相關單位加速斷橋拆除作業外，並開出更寬廣航道，以便大型漁船能進出。另外，漁民也提出南方澳碼頭需要重新建設，期盼未來能朝觀光漁港方向邁進，其中12號、13號碼頭，希望蘇澳區漁會能與港務公司合作，一起活化土地。（編輯：戴光育）1081006