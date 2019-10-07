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南方澳斷橋 29歲印尼籍漁工昏迷6天奇蹟甦醒
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新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌
宜蘭縣南方澳跨港大橋10月1日上午發生坍塌，當時一輛油罐車正經過橋上，隨之墜落碼頭，橋體下方有多艘漁船遭波及，共造成6死10傷。
南方澳跨港大橋坍塌
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南方澳跨港大橋坍塌2/39

南方澳斷橋 29歲印尼籍漁工昏迷6天奇蹟甦醒

最新更新：2019/10/07 20:33
宜蘭縣南方澳大橋坍塌意外造成多人傷亡，事發後一直昏迷的29歲印尼漁工Winanto（臥床者）7日奇蹟般甦醒，行政院長蘇貞昌（左2）也到院探視，祝福他早日康復。（羅東聖母醫院提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年10月7日
宜蘭縣南方澳大橋坍塌意外造成多人傷亡，事發後一直昏迷的29歲印尼漁工Winanto（臥床者）7日奇蹟般甦醒，行政院長蘇貞昌（左2）也到院探視，祝福他早日康復。（羅東聖母醫院提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年10月7日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌第7天，事發後一直昏迷的印尼漁工Winanto今天奇蹟式甦醒，還隔海與母親用手機視訊，他的母親不斷鼓勵加油，Winanto用點頭來承諾會趕快好起來。

南方澳跨港大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船，造成6名外籍漁工罹難，至少2人重傷與8人輕傷。其中，事發當時開著油罐車經過、隨車摔落橋下受傷的張姓司機一度重傷，經博愛醫院手術治療後，情況已逐漸恢復好轉。

另一名29歲印尼籍漁工Winanto，當時因腦腫、顏面骨折及肺挫傷，陷入昏迷，他被送往羅東聖母醫院後，一直躺在加護病房。

聖母醫院今天表示，Winanto歷經6天昏迷，上午奇蹟式甦醒，讓醫療團隊相當振奮，後續將進行斷層掃描，確認腦部狀況後再進行下一步治療。

Winanto醒來後，除了他的親戚遠從台南趕來醫院探望之外，行政院長蘇貞昌下午也到醫院探視，希望他早日康復。

院方表示，在醫護人員及親戚協助下，Winanto跨海與母親用手機視訊，母親不斷要他加油；Winanto雖暫時還無法說話，但仍努力點頭，並用手比OK手勢，承諾會努力好起來。（編輯：卞金峰）1081007

南方澳跨港大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船，造成6名外籍漁工罹難，至少2人重傷與8人輕傷。（中央社檔案照片）
南方澳跨港大橋1日坍塌，壓毀橋下3艘漁船，造成6名外籍漁工罹難，至少2人重傷與8人輕傷。（中央社檔案照片）
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