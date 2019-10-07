南方澳大橋坍塌 蘇貞昌代表政府致歉

宜蘭縣南方澳大橋日前驚傳坍塌造成多人死傷，行政院長蘇貞昌（前右2）7日前往當地視察災後復原進度，也盼各界記取這次教訓，不要讓憾事再發生。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年10月7日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，行政院長蘇貞昌今天指出，政府對這起意外造成移工罹難、漁民受損等致歉，政府會全力盡速重建新橋，也希望因這起教訓，讓台灣相關建設更安全。

南方澳跨港大橋1日坍塌後，已找到6名罹難外籍漁工遺體，目前正進行橋梁殘骸拆除工作。蘇貞昌下午先前往醫院探視事故傷者，隨後轉往南方澳視察相關災後復原進度，由交通部政務次長黃玉霖負責簡報。

簡報時，黃玉霖表示，災後為快速將坍塌橋體吊離，港務公司已調動國家最大噸級海面作業船及750噸、650噸、150噸等3台大型吊車抵達蘇澳港。

黃玉霖說，作業船預定9日上午進駐災害現場，進行第一階段南方澳跨港大橋橋拱拆除工程，屆時將暫時封閉南方澳漁港航道；待橋拱拆除後，後續再進行第二階段拆除橋墩及橋體等結構作業，希望在最短期限內，完成斷橋拆除工作。

蘇貞昌在簡報總結時表示，感謝警消、國軍、地方縣府在事發當時一起協力處理，事發後大家都是一個團隊共同救災、救難，並盡速善後。發生不幸後，政府非常遺憾，對於亡者致哀，也要對於傷者致歉，政府會盡最大的力量，讓損害減到最小；對於權益受損的漁民，也要從寬盡速補償。

蘇貞昌說，蘇澳漁港及商港非常重要，未來新橋規劃興建時希望以功能、實用來考量。俗話說「打斷手骨顛倒勇」，希望大家藉由這起意外教訓，改善全國橋梁相關建設，不要再讓類似憾事發生，讓台灣更安全。

有21年歷史的南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：戴光育）1081007