集遊法是否改禁蒙面規定 徐國勇：我認為可以

集會遊行法對於妨害身分辨識有相關限制，內政部長徐國勇（中）7日表示，站在他的立場，他是認為可以修法。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北7日電）集會遊行法對於妨害身分辨識有相關限制，內政部長徐國勇今天表示，站在他的立場，他是認為可以修法，下午會召開內部會議，召集相關單位，先聽取內部相關人員的意見。

港府因應「反送中」運動宣布訂定「禁蒙面法」引發質疑。因台灣的集會遊行法對於妨害身分辨識有相關限制，台北市警察局長陳嘉昌說要落實北市遊行禁蒙面引發爭議。

徐國勇上午列席立法院內政委員會進行業務報告前受訪表示，集遊法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就關於妨害身分辨識之化裝事項為必要之限制。法條中的「得」，就是給行政機關裁量權，而台灣這麼多年來的集會遊行，幾乎未禁止人民帶面具參與遊行。

徐國勇指出，集遊法是經由立法院三讀通過，從民國77年至今，集遊法第14條都沒有修正過，且就算有訂了這條法律，事實上也很少限制，本屆民進黨立委有主張要將相關法條刪掉，但目前都還在協商中。

親民黨立委陳怡潔在質詢時表示，民進黨在執政前就提案要修集遊法，但執政這麼久，也沒有看到相關的態度。她詢問，是否要修改集遊法第14條的規定。

徐國勇表示，站在他的立場，他認為可以修，今天下午將會召開內部會議，召集相關單位，先聽內部相關人員的意見，讓大家充分表達意見。（編輯：楊凱翔）1081007