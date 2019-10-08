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首頁 / 重點新聞

W飯店命案 土豪哥朱家龍入監服刑

最新更新：2019/10/08 11:29
「土豪哥」朱家龍涉及W飯店女子命案，最高法院9月間依藥事法判處2年10月徒刑，全案確定。朱家龍（前）8日到台北地檢署執行科報到，入監服刑。中央社記者謝佳璋攝　108年10月8日
「土豪哥」朱家龍涉及W飯店女子命案，最高法院9月間依藥事法判處2年10月徒刑，全案確定。朱家龍（前）8日到台北地檢署執行科報到，入監服刑。中央社記者謝佳璋攝　108年10月8日

（中央社記者蕭博文台北8日電）「土豪哥」朱家龍涉及W飯店女子命案，最高法院9月間依藥事法判處2年10月徒刑，全案確定。今天到台北地檢署執行科報到，入監服刑。他面對媒體詢問時不發一語。

朱家龍於民國105年12月2日訂房入住W Hotel 2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，郭女同年12月7日用毒過量身亡。

全案一、二審認為郭女之死與朱家龍等人提供的毒品有關，判朱家龍10年徒刑，蔡逸學、洪聖晏則各被判刑10年、10年6月。最高法院去年10月間發回高院更審。

台灣高等法院更一審認為，朱家龍等人轉讓毒物與女子死亡無相當因果關係，改依藥事法轉讓禁藥罪判朱家龍2年10月徒刑，蔡逸學、洪聖晏各處有期徒刑2年6月，案經最高法院4日駁回上訴而定讞。

台北地檢署在判決確定後通知朱家龍今天上午10時到案執行，朱男約於9時30分到達北檢執行科，面對媒體詢問是否請求假釋等問題時不發一語。

由於朱家龍案發後被羈押2年餘，經台北地檢署計算折抵，他仍有8月餘刑期待執行。（編輯：張銘坤）1081008

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