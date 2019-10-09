台灣基進：破壞連儂牆背後有組織 應速審代理人法

（中央社記者陳俊華台北9日電）台灣基進發言人顏銘緯今天說，破壞連儂牆的中國學生並非一個人，背後是有組織的，若僅修法提高事後刑罰治標不治本，應儘速三讀通過境外勢力影響透明法，揭露中國代理人並一網打盡。

台灣基進上午在立法院舉行記者會，顏銘緯表示，台灣人民需要知道中國紅色滲透的情況，「今日香港，明日就可能是美國、歐洲」，中國在全球進行威權輸出，對於它沒辦法統戰的國家，就用經濟武器制裁，對於中國想要統一的台灣，除了經濟壓迫，還進行政治滲透。

顏銘緯說，中國創造了戰場，台灣身為民主國家，就是打造民主武器去對抗；破壞連儂牆的中國學生並非一個人，背後是有組織的，如果只是修法調高事後刑罰的刑度，對這些組織根本不痛不癢，因此「境外勢力影響透明法」就能揭露出這些中國代理人，並一網打盡。

顏銘緯表示，目前反中國統戰的相關法律中，獨缺「事前預警」類的規範，若「境外勢力影響透明法」能三讀通過，讓司法機關主動要求統戰團體揭露金流、資訊，就能對破壞國安的行為進行預警與防範，「更會給北京一個警告，台灣是跟全世界站在一起，你不會得逞」。

台灣基進中常委何澄輝表示，中國不斷透過代理人入侵目標國社會、挑起矛盾，藉此達到政治擴張目的；台灣早被中國從政治、經濟、文化等各方面交流加以滲透，為了捍衛民主，必須要有一部法律能加以嚇阻、防堵，並補強既有法律的缺陷，與國安法、國家情報工作法等修法，共同把民主防衛法制重新打造、健全。

台灣守護民主平台理事宋承恩說，今天不是在販賣恐懼感、亡國感，台灣的情形絕對不亞於香港，這件事早該做，不該拖到最後一個會期，台灣應採取堅決立場、防衛措施，呼籲民進黨在國會還占多數時，要義無反顧地推動這項立法。（編輯：蘇志宗）1081009