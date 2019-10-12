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彭政閔總冠軍賽首度代打建功 74安寫中職紀錄

最新更新：2019/10/12 21:06
2019中職總冠軍賽12日在桃園開打，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔9局關鍵時刻代打一棒建功，敲出生涯總冠軍賽第74支安打、刷新中職紀錄，且一棒兩分，幫助球隊5比5扳平比數。中央社記者張新偉攝　108年10月12日
2019中職總冠軍賽12日在桃園開打，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔9局關鍵時刻代打一棒建功，敲出生涯總冠軍賽第74支安打、刷新中職紀錄，且一棒兩分，幫助球隊5比5扳平比數。中央社記者張新偉攝　108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職總冠軍賽今天開打，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔首度沒有排入先發，但9局關鍵時刻代打一棒建功，敲出生涯總冠軍賽第74支安打、刷新中職紀錄，一棒2分，幫助球隊5比5扳平比數。

彭政閔2001年加入中職後，只要球隊有打入總冠軍賽，彭政閔都有先發出賽，兄弟隊今天在桃園棒球場與Lamigo桃猿隊交手，彭政閔生涯總冠軍賽首度沒有先發出賽，賽前總教練伯納就表示，「彭政閔板凳待命，他是有辦法隨時做好準備的人」。

今天比賽8局打完，兄弟隊3比5落後，9局兄弟隊靠著陳子豪觸身球保送、岳東華保送上壘，1人出局後，彭政閔代打上場，一棒敲出中外野方向二壘打，一棒送回2分，5比5扳平比數。

彭政閔中職總冠軍賽生涯首度代打敲安，總冠軍賽第74支安打出爐，刷新中職總冠軍賽紀錄，原紀錄為彭政閔與張泰山並列73支安打，彭政閔總冠軍賽第20支二壘打出爐，也再推進個人保持的總冠軍賽最多二壘打紀錄。（編輯：張芷瑄）1081012

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