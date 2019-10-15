孫楊破壞藥檢樣本案 體育仲裁法庭11月審理

（中央社洛桑14日綜合外電報導）國際游泳總會（FINA）今天表示，體育仲裁法庭要求遭控以鎚子破壞藥檢樣本的中國金牌游泳選手孫楊在11月出庭。

國際游泳總會告官員訴法新社：「與游泳選手孫楊有關的體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport, CAS）庭訊，將於11月15日在瑞士蒙特魯（Montreux）舉行。」

國際游泳總會自家的反禁藥委員會1月發表爆炸性報告表示，孫楊去年9月在賽外檢查時用鐵鎚敲壞一個血液樣本。

不過，國際游泳總會認同孫楊的說法，認為檢測人員檢驗時沒有提供適當證明或遵循規則，因此認為他沒有違規。孫楊曾贏得多面世界錦標賽與奧運金牌。

但世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）將這起案件上訴到體育仲裁法庭。

這場庭訊將向大眾公開，並將在體育仲裁法庭洛桑總部以外的地點舉行，打破體育仲裁法庭都是閉門審理的傳統。

體育仲裁法庭在聲明中說：「在有關各方要求之下，這場庭訊將對外公開，打算在體育仲裁法庭網站現場直播所有或部分庭訊內容。」

體育仲裁法庭指出，這將是第2次舉行公開庭訊。第一次是在1999年，也是與游泳選手有關，是愛爾蘭選手德布魯因（Michelle Smith De Bruin）。

體育仲裁法庭8月表示，這場庭訊原定9月舉行，但在其中一方要求下延期。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1081015