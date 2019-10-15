SBL首屆洋將選秀 塞森成狀元

第17屆SBL超級籃球聯賽外籍球員選秀會15日下午在台北舉行，九太科技首輪選出曾拿下3屆德魯聯賽MVP的塞森（Franklin Session）（左）。右為九太總教練劉嘉發。中央社記者吳家昇攝 108年10月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）第17季超級籃球聯賽外籍球員選秀會（SBL）今天登場，因握有狀元籤的台灣銀行選擇放棄，九太科技首輪第2指名曾拿下3屆德魯聯賽MVP的塞森，成為首屆選秀狀元。

第17屆SBL超級籃球聯賽外籍球員選秀會15日在台北舉行，九太科技首輪指名曾拿下3屆德魯聯賽MVP的塞森（Franklin Session），塞森也成為本屆洋將選秀狀元。中央社記者吳家昇攝 108年10月15日

SBL首屆洋將選秀會今天下午在晶宴會館民生館登場，昨天先進行體能測驗、投籃技巧測試及對抗賽，並由中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）擔任測試會總教練，今天上午除了進攻組合訓練外，也再度進行對抗賽。

第17季SBL洋將選秀會依上季例行賽戰績排名決定選秀順序，台銀擁有狀元籤，依序為九太科技、裕隆納智捷、桃園璞園與台灣啤酒。

不過，已找好2名洋將的台銀，今天選秀會直接選擇放棄，第2順位九太選中曾連續3年拿下德魯聯賽（Drew League）MVP的塞森（Franklin Session），後續裕隆、璞園同樣放棄選秀權，而台啤決定指名巴克萊（Kentrell Barkley），而九太、台啤第2輪皆放棄，首屆選秀會僅2名洋將獲指名。

這次來台參加選秀的17名洋將中，有3人具有美國職籃（NBA）資歷，包括短暫效力於底特律活塞洛夫頓（Zach Lofton）、曾披鳳凰城太陽與亞特蘭大老鷹戰袍的湯普森（Dijon Thompson）以及待過多支NBA球隊的薩瑟蘭（James Southerland），但最後都未受青睞。（編輯：張芷瑄）1081015