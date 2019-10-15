SBL洋將選秀狀元 塞森期待秀身手

第17屆SBL超級籃球聯賽外籍球員選秀會15日在台北舉行，九太科技首輪指名曾拿下3屆德魯聯賽MVP的塞森（Franklin Session），塞森也成為本屆洋將選秀狀元。中央社記者吳家昇攝 108年10月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）外籍球員選秀會今天登場，17名球員中僅2人獲青睞。獲九太科技指名、成為選秀狀元塞森也相當開心，希望能在未來比賽中，讓大家看到他的表現。

SBL首屆洋將選秀會今天下午在晶宴會館民生館舉行，共有17名球員參與選秀，包括3名具NBA資歷球員。

中華民國籃球協會秘書長李一中致詞時表示，雖然SBL歷經風風雨雨，但「真金不怕火煉」，經過這些波折，SBL還是台灣最高等級的賽事，為台灣孕育許多好手，其中中華男籃目前6成的國手，都由SBL所培育，並呼籲各界珍惜SBL舞台，讓它茁壯。

不過，握有狀元籤的台銀在選秀會開始後，選擇放棄選秀權，第2順位九太選中曾連續3年拿下德魯聯賽（Drew League）MVP塞森（Franklin Session），第3、4順位的裕隆納智捷、桃園璞園相繼放棄，而台灣啤酒指名巴克萊（Kentrell Barkley）。

由於九太、台啤也放棄第2輪指名權，首屆選秀會僅進行不到13分鐘就結束，僅2名洋將被選中。

成為首屆洋將選秀狀元的塞森表示：「我是非常渴望獲得勝利的球員，希望在球場上展現求勝意志以及競爭力，並在接下來比賽，讓大家看到我的表現。」

九太原先已找好加拉米普爾（Aaron Geramipoor）與維克（Lagerald Vick）等2名洋將，但選秀會選擇再度出手，總教練劉嘉發表示，會看狀況，這次想要找組織後衛，希望塞森這幾天能留下，與球隊一起練球。

對於塞森的速度以及彈跳能力，劉嘉發也有所期待，而上午的對抗賽，塞森繳出全場最多的27分，光是上半場7次助攻，同樣令劉嘉發印象深刻，他希望，未來能藉由塞森控球，提升球隊速度。

台灣啤酒預計將續留洋將塞瑟夫（Igor Zaytsev），這次首輪指名巴克萊，助理教練王建惟表示，主要相中巴克萊的拚勁，年輕以及身體條件都不錯。

首度來台的巴克萊，儘管對SBL認識不深，但他強調：「會用球技告訴所有人，在場上可以做很多事情，希望接下來有機會讓大家看到全方位的表現。」（編輯：吳協昌）1081015