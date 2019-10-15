亞錦賽中華隊打線受壓制 不敵日本隊遭完封[影]

2019第29屆亞洲棒球錦標賽，中華隊15日在斗六球場迎戰日本隊，中華打線不連貫，無法攻下分數，終場以0比2不敵日本，第4棒張育成（圖）也沒有安打演出。中央社記者楊啟芳攝 108年10月15日

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）亞洲棒球錦標賽中華隊今天交手日本隊，中華隊打線不連貫，無法攻下分數，終場以0比2不敵日本隊，預賽目前取得1勝1敗，總教練李盈南表示，日本投手真的很有水準。

日本隊在3局上展開攻勢，中華隊游擊手廖俊凱發生失誤後，小深田大翔選到保送，佐藤龍彥再敲安打，帶有1分打點。5局上，下川知彌、小深田大翔、佐藤龍彥接連敲安打，再攻下1分，取得2比0領先。

中華隊今天推出旅美投手鄧愷威先發，用53球投3局，被敲2支安打，投2次保送，失1分非自責分；第4局吳昇峰登板，投1.1局失1分，隨後換上林鋅杰，投3局沒有被敲出安打，投出3次三振。

來自文化大學的「投打二刀流」劉致榮於8局上2人出局、一壘有人時登板，飆出154公里快速球，賞給對手三振。

2019亞洲棒球錦標賽預賽持續進行中，中華隊15日雖在斗六球場以0比2不敵日本隊，但陣中投手群表現亮眼，其中林鋅杰（前）中繼3局沒有被敲安打，無失分。中央社記者楊啟芳攝 108年10月15日

不過終場中華隊還是以0比2不敵日本隊，目前預賽1勝1敗。此戰中華隊敲出6支零星安打，沒辦法攻下分數，李盈南表示，「這個部分要反過來想，日本投手真的很有水準，都可以投到要的位置，攻勢沒辦法串聯比較可惜。」

中華隊打線中備受矚目的大聯盟選手，林子偉4打數敲1支安打，張育成則是4打數沒有安打，吞下2次三振。李盈南指出，因美國球風與亞洲不同，相較於美式投手直球會比較多，日本投手變化球都至少有5、6種，「加上他們還沒回來幾天，適應上可能沒這麼快」。

日本隊此戰推出狀況最好的投手堀誠先發，主投6局僅被敲4支安打，送出3次三振，無失分。

今天其他場次部分，中午B組的韓國隊提前7局以12比1擊退巴基斯坦，A組香港隊以5比1擊敗斯里蘭卡，晚間B組的菲律賓隊以1比0爆冷勝中國隊。（編輯：管中維）1081015

2019第29屆亞洲棒球錦標賽賽程持續進行，中華隊15日晚間在斗六球場對上日本隊，日本隊先發投手堀誠主投6局無失分，成功封鎖中華打線，助隊奪勝。中央社記者楊啟芳攝 108年10月15日