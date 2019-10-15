亞錦賽台灣投手表現亮眼 林鋅杰中繼3局無失分

2019亞洲棒球錦標賽預賽持續進行中，中華隊15日雖在斗六球場以0比2不敵日本隊，但陣中投手群表現亮眼，其中林鋅杰中繼3局沒有被敲安打，無失分。中央社記者楊啟芳攝 108年10月15日

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）亞洲棒球錦標賽中華隊今天0比2不敵日本隊，不過投手群表現亮眼，其中林鋅杰中繼3局沒有被敲安打，劉致榮投1.1局送出2次三振，飆154公里火球，先發投手鄧愷威也僅失1分。

中華隊今天推出旅美投手鄧愷威先發，用53球投3局，被敲2支安打，投2次保送，失1分非自責分；第4局吳昇峰登板，投1.1局失1分，隨後換上林鋅杰，投3局沒有被敲出安打，投出3次三振。

中繼表現亮眼的林鋅杰來自美職費城人隊小聯盟，他賽後表示，「因為上場時我們落後，一二壘有人，想說不要失誤，把這局守起來。」林鋅杰自評狀況不錯，不過他指出，下一場控球方面還可以再更好。

劉致榮於8局上2人出局時登板，飆出154公里火球三振對手，總計投1.1局無失分。他表示，上場前有提前準備好，配球主要是照著捕手學長張進德，「在下面時滿興奮的，但上場後告訴自己不要太亢奮，把動作做好、丟到位比較重要。」

劉致榮認為自己表現還不錯，不過有幾球沒有投到位，也指出第9局投出保送不應該。

鄧愷威則表示，「今天直球、變速球還不錯，滑球、曲球比較沒有控進去，關鍵好球會被選掉，不過今天有抓到一點日本打者的節奏，有信心下一場對上日本會表現更好。」

林鋅杰與鄧愷威都是來自旅美體系，包括劉致榮都一致認為，日本隊打者相當難纏，劉致榮說：「日本隊2好球後要三振掉滿難的，有點棘手。」（編輯：管中維）1081015