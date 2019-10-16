亞錦賽中華隊灌17分扣倒斯里蘭卡 確定晉複賽[影]

亞洲棒球錦標賽中華隊16日在斗六棒球場交手斯里蘭卡，以17比0提前5局扣倒斯里蘭卡，確定晉級複賽。（圖取自facebook.com/CTbaseballteam）

（中央社記者楊啟芳台中16日電）亞洲棒球錦標賽中華隊今天在斗六棒球場交手斯里蘭卡，先發投手陳柏毓主投3局無失分，加上打擊大爆發，有3發全壘打演出，以17比0提前5局扣倒斯里蘭卡，確定晉級複賽。

中華隊今天派陳柏毓先發，主投3局僅被敲1支安打，無失分。陳柏毓表示，「上去時希望把自己狀況調整更好一點，有比賽感覺。」陳柏毓有入選培訓名單，雖然第一次正選沒有上，但之後遞補進中華隊，他說：「很開心，可以再跟學長學多一點東西。」

中華隊打線大爆發，2局上姜建銘敲三壘安打後，林瀚遭觸身球，接著蕭帛庭擊出1打點滾地球，廖俊凱再敲1打點安打，隨後對方發生失誤得1分，蔡智榆擊出高飛犧牲打，楊振裕再敲1打點三壘安打，接著陳偉志轟出2分砲，中華隊取得7比0領先。

蕭帛庭3局上轟2分全壘打，加上連續安打，共攻下5分；4局上林瀚敲陽春砲，隨後蔡智榆敲出三壘安打，帶有2分打點；5局上也攻下2分，終場就以17比0提前在第5局扣倒斯里蘭卡，預賽取得2勝1敗，確定晉級超級循環賽。

中華隊總教練李盈南表示，「昨天對日本隊可惜打擊沒發揮，但對日本多了熟悉度，選手也期待決賽能好好跟日本拚一場。」李盈南指出，選手此戰算是練兵，順便在打擊上好好注意基本動作，期待複賽能把打擊發揮出來。

中華隊明天為休兵日，李盈南指出，「明天會看情蒐影片，讓選手對日本、韓國、中國的投手動作和特性更熟悉，讓打擊這塊能盡量發揮。」中華隊18日複賽將交手韓國隊、19日則是中國隊。

今天其他場次，中午韓國以12比2提前7局擊退菲律賓，中國以11比1提前7局擊退巴基斯坦，晚間日本提前5局15比0勝香港，B組確定由韓國及中國晉級複賽，A組則是日本及中華隊晉級。（編輯：吳協昌）1081016