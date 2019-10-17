國防委員會通過 研議恢復退役上校子女教育補助

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院外交及國防委員會今天通過國民黨立委呂玉玲等人提案，決議「國軍退除役官兵輔導委員會應研議恢復發放退除役上校軍官子女教育補助費」。

行政院人事行政總處在民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元；但外界對於恢復此補助的聲浪迄今仍未減。

立法院外交及國防委員會今天審查109年度中央政府總預算案關於退輔會主管收支部分，在歲入部分與歲出部分審查完畢之後，接續處理立委提案時，照案通過呂玉玲等人所提決議，退輔會應研議恢復發放退除役上校軍官子女教育補助費。

外交及國防委員會今天審查完畢109年度中央政府總預算案關於退輔會主管收支部分，立委不分藍、綠對於退輔會明年度預算案多予支持，部分遭委員會暫時凍結或適度刪減的預算科目，主要原因是為了督促相關計畫與用途能夠有效執行。

委員會召委、民進黨立委王定宇經詢與會立委同意後裁定，退輔會預算案審查完畢，送請財政委員會彙整後提報院會處理，院會審議前不須黨團協商。（編輯：蘇志宗）1081017