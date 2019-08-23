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軍公教年改大部分合憲關鍵原因 大法官這樣說
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新聞專題
軍公教年改釋憲
眾所矚目的軍公教年改釋憲案，司法院於8月23日公布大法官會議釋字第781、782、783號解釋，反年改團體「八百壯士」也在司法院前對釋憲結果表達意見。
軍公教年改釋憲
新聞專題
軍公教年改釋憲10/10

軍公教年改釋憲案 反年改集會活動暫告段落

最新更新：2019/08/23 19:03
軍公教年改釋憲案，司法院23日公布大法官會議釋字第781、782與783號解釋，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷（前）在司法院外表示，閱讀釋憲內容後會再提出看法，目前抗議活動告一段落，還未結束。中央社記者張皓安攝 108年8月23日
軍公教年改釋憲案，司法院23日公布大法官會議釋字第781、782與783號解釋，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷（前）在司法院外表示，閱讀釋憲內容後會再提出看法，目前抗議活動告一段落，還未結束。中央社記者張皓安攝 108年8月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）軍公教年改釋憲案今天公布，八百壯士等團體下午至司法院外表達意見，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷說，在閱讀釋憲內容後會再提出看法，目前抗議活動告一段落，還未結束。

眾所矚目的軍公教年改釋憲案，司法院今天公布大法官會議釋字第781、782、783號解釋；八百壯士等反年改團體也前往司法院外對釋憲結果，表達意見。台北市警方規劃400名警力在總統府、司法院周邊警戒。

八百壯士等反團體下午1時許先在中山堂集結，國民黨副主席郝龍斌與多名立委也前往聲援，遊行隊伍約下午2時許從中山堂出發，沿延平南路行走至司法院，警方派員在前引導，並在旁維安。

八百壯士等團體下午3時許抵達司法院，現場已有大批警力在場警戒，聲援反年改團體的支持者到場也呼口號，隨即在場等候司法院公布結果；下午4時，司法院召開記者會同時，聲援民眾也安靜聆聽記者會內容。

吳斯懷事後表示，司法院公布釋憲時提及太多冗長法律名詞，八百壯士釋憲小組會上官網詳細閱讀內容後，再提出看法，目前得知有部分合憲、部分違憲，此外大法官也認為政府應修正相關作法，他也感謝國民黨立委支持，後續會交由釋憲小組盡快閱讀解釋文內容後，再跟支持者說明。

他提到，針對這次釋憲案的活動，僅是告一段落，還未結束，最終還是要回到立法院進行修法，也呼籲支持者明年選舉時應力挺國民黨，才讓解決法案爭議。活動也在下午4時許落幕。（編輯：陳清芳）1080823

軍公教年改釋憲案，司法院23日下午公布大法官會議釋字第781、782與783號解釋，指出年改部分合憲部分違憲；場外反年改團體與國民黨立委曾銘宗（前右5）等人則高舉看板、齊呼口號，對釋憲結果表達不滿。中央社記者張皓安攝　108年8月23日
軍公教年改釋憲案，司法院23日下午公布大法官會議釋字第781、782與783號解釋，指出年改部分合憲部分違憲；場外反年改團體與國民黨立委曾銘宗（前右5）等人則高舉看板、齊呼口號，對釋憲結果表達不滿。中央社記者張皓安攝　108年8月23日
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