年金改革大部分合憲 李來希批維護執政黨

軍公教年金改革釋憲結果23日出爐，全國公務人員協會理事長李來希認為這是維護執政黨、避重就輕的解釋。（中央社檔案照片）

（中央社記者張雄風、陳至中台北23日電）軍公教年金改革釋憲結果今天出爐，全國公務人員協會理事長李來希認為這是維護執政黨、避重就輕的解釋；甚至批評退休再任私校職停領退俸規定違憲是大法官的「自肥條款」。

全國教育產業總工會傍晚也發出新聞稿表示，大法官解釋中認為「合憲」部分，嚴重違背「信賴保護原則」及「法律不溯及既往原則」等法理，恐傷害政府威信，使人民對國家的信任完全崩解；認定違憲部分，現行規定確實過於嚴苛，有調整必要。

軍公教年金改革釋字第781、782與783號解釋今天公布，在法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等部分合憲，僅退休再任私校職停領退俸規定違憲。

全國公務人員協會理事長李來希接受中央社記者訪問時表示，大法官解釋是故做公正，左右各打50大板，主體還是維護這個執政黨；像絕對的違憲就是再就職、違反工作權，第二就是有條件違憲，要求限期調整，但都是枝微末節，避重就輕；我們爭的是不溯及既往、信賴保護，這才是重點，大法官卻說都沒有違憲。

李來希認為，對公務人員而言，退休就退休，很少人會再到公部門、學校就業，只有這些大法官教授，大多卸任後都會到私立學校任職、可以領雙薪，現在解釋違憲就是「自肥條款」，量身訂作的解釋。

李來希表示，當初修法時就一直表達應隨物價調整，勞保、國保可以按物價指數調整，軍公教警消只能「視狀況調整」，還分10年往下降；所得替代率的部分，國家財政如果因修法，或國家經濟有成長，能夠支付這樣的退休制度，所得可以在原來的範圍內做適度調整，不要像現在這麼激烈。

李來希強調，釋憲結束後，現在就是政治問題政治解決，問題就是出在立法院執政黨占絕對多數，修法亂修不聽建言，「哪裡失去哪裡要回來」，所以要在109年1月11日展現實力，當初因為教訓國民黨太嚴重，導至今天的結果，所以「鐘擺要擺回來」，希望國家能恢復正常、法治穩定。

李來希說，會持續與國民黨合作，若自行處理「就變成像郭台銘一樣分裂了」，之前就是犯了這樣的錯誤，新黨、親民黨分票，才輸得很慘，會充分運用現在的氛圍與在野黨配合，目的就是翻轉政權。（編輯：張芷瑄）1080823