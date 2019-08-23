軍公教年改釋憲案 大法官：大部分合憲
最新更新：2019/08/23 20:46
軍公教年改釋憲案，大法官會議做成釋字第781、782、783號解釋，司法院秘書長呂太郎（圖）23日下午在司法院公布解釋內容。中央社記者裴禛攝 108年8月23日
（中央社記者林長順台北23日電）軍公教年金改革釋字第781、782與783號解釋今天公布，在法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等部分合憲，僅退休再任私校職停領退俸規定違憲。
大法官審理中國國民黨籍立法委員江啟臣等聲請解釋陸海空軍軍官士官服役條例、國民黨籍立委林德福等聲請公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹法部分條文違憲疑義案，下午4時公布解釋。
陸海空軍軍官士官服役條例規定，支領退休俸或贍養金的軍官、士官就任或再任私立大學專任教師且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者，停止領受退休俸或贍養金，這部分違憲。
公務人員退休資遣撫卹法規定，退休人員經審定支領或兼領月退休金，再任有給職務且再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資者，停止領受月退休金權利，這部分違憲。
公立學校教職員退休資遣撫卹法規定，退休教職員經審定支領或兼領月退休金，再任有給職務且再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資者停止領受月退休金權利，這部分違憲。
大法官認定這些條文違反憲法平等權，即日起失效。（編輯：李明宗）1080823
軍公教年改釋憲案 解釋文摘要
- 釋字第781號解釋文指出，陸海空軍軍官士官服役條例第34條第1項第3款規定：「支領退休俸或贍養金之軍官、士官，有下列情形之一時，停止領受退休俸或贍養金，至原因消滅時恢復之：……三、就任或再任私立大學之專任教師且每月支領薪酬總額超過公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者。」與憲法保障平等權之意旨有違，應自本解釋公布之日起，失其效力。
- 陸海空軍軍官士官服役條例第39條第1項前段規定：「軍官、士官退伍除役後所支領退休俸、贍養金及遺族所支領之遺屬年金，得由行政院會同考試院，衡酌國家整體財政狀況、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率與其財務投資績效及消費者物價指數調整之」，與同條例第26條設定現階段合理俸率之改革目的不盡一致，相關機關應依本解釋意旨儘速修正，於消費者物價指數變動累積達一定百分比時，適時調整退休俸、贍養金及遺屬年金，俾符憲法上體系正義之要求。
- 釋字第782號解釋文指出，相關機關至遲應於按公務人員退休資遣撫卹法第92條為第1次定期檢討時，依本解釋意旨，就同法附表三中提前達成現階段改革效益之範圍內，在不改變該附表所設各年度退休所得替代率架構之前提下，採行適當調整措施，俾使調降手段與現階段改革效益目的達成間之關聯性更為緊密。
- 公務人員退休資遣撫卹法第67條第1項前段規定：「公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金，得由考試院會同行政院，衡酌國家整體財政狀況、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率與其財務投資績效及消費者物價指數調整之」，與同法第36條至第39條設定現階段合理退休所得替代率之改革目的不盡一致，相關機關應依本解釋意旨儘速修正，於消費者物價指數變動累積達一定百分比時，適時調整月退休金、月撫卹金或遺屬年金，俾符憲法上體系正義之要求。
- 公務人員退休資遣撫卹法第77條第1項第3款規定：「退休人員經審定支領或兼領月退休金再任有給職務且有下列情形時，停止領受月退休金權利，至原因消滅時恢復之：……三、再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資。」與憲法保障平等權之意旨有違，應自本解釋公布之日起，失其效力。
- 釋字第783號解釋文指出，相關機關至遲應於按公立學校教職員退休資遣撫卹條例第97條為第1次定期檢討時，依本解釋意旨，就同條例附表三中提前達成現階段改革效益之範圍內，在不改變該附表所設各年度退休所得替代率架構之前提下，採行適當調整措施，俾使調降手段與現階段改革效益目的達成間之關聯性更為緊密。
- 公立學校教職員退休資遣撫卹條例第67條第1項前段規定：「教職員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金，得由行政院會同考試院，衡酌國家整體財政狀況、人口與經濟成長率、平均餘命、退撫基金準備率與其財務投資績效及消費者物價指數調整之」，與同條例第36條至第39條設定現階段合理退休所得替代率之改革目的不盡一致，相關機關應依本解釋意旨儘速修正，於消費者物價指數變動累積達一定百分比時，適時調整月退休金、月撫卹金或遺屬年金，俾符憲法上體系正義之要求。
- 公立學校教職員退休資遣撫卹條例第77條第1項第3款規定：「退休教職員經審定支領或兼領月退休金再任有給職務且有下列情形時，停止領受月退休金權利，至原因消滅時恢復之：……三、再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資。」與憲法保障平等權之意旨有違，應自本解釋公布之日起，失其效力。
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