年改大部分合憲 國民黨：重返執政將調整

（中央社記者余祥、程啟峰台北23日電）軍公教年金改革釋憲結果今天出爐，國民黨表示，釋憲結果讓多數備受傷害的軍公教人員失望，若有機會重返執政，將針對年金改革做合理、合宜的調整，讓退休軍公教警消人員維持有尊嚴、衣食無缺的生活。

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部傍晚發布新聞稿表示，大法官解釋不符事實，退休基金破產危機依舊，徒然使軍公教警消同仁對政府喪失期待，文官體系岌岌可危。

韓國瑜競選總部說，方向錯誤的年金改革將造成現任及退休軍公教警消同仁全面緊縮消費，間接影響內需市場，造成經濟衰退。

大法官今天對軍公教年金改革做成釋字第781、782與783號解釋，在法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等大部分合憲，僅退休再任私校職停領退俸規定違憲。

國民黨認為，雖然大法官會議認定些許條文違憲，但多數條文，大法官並未採納立委聲請釋憲的相關主張而認定合憲，令人有「為德不卒」之感。

國民黨指出，這樣的結果讓多數備受傷害的軍公教人員失望，也難以服氣；未來國民黨將持續協助相關團體，尋求所有能保障其權益的方式與手段，盼公理正義終有完全喚回的一天。

至於大法官會議認定些許條文違憲，以及要求相關機關進行適當調整的部分，國民黨呼籲民進黨政府，應依據大法官解釋的意旨，儘速啟動相關法令與措施的修正，恢復相關人員因違憲法律導致受損的權益，同時，對於受損的權益應提出補償。

國民黨也呼籲民進黨政府，切勿再重演去年規避公投結果的小動作，硬拗釋憲結果，製造社會更大的動盪與紛亂。

針對各項年金改革，國民黨一貫堅持的立場為支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革；政府應好好拚經濟，提高經濟成長率及競爭力，而不是捨本逐末，只顧著拚政治鬥爭。

此外，國民黨認為，公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政者必須窮盡一切辦法以提高投資績效。如果投資績效有效提升，不但四大基金不致會有破產之虞，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。

國民黨強調，明年若有機會重返執政，將針對年金改革做合理、合宜的調整，讓軍公教警消人員能在退休之後維持有尊嚴、衣食無缺的生活，這是國家對於公教軍警消同仁應該有的誠意與保證，也是國民黨堅持的目標。（編輯：楊玫寧）1080823