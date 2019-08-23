年金改革上路滿一年 銓敘部：沒有搶退潮

年改上路已滿一年，銓敘部官員23日表示，年改實施後公務人員退休難度提高，讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北23日電）年改上路已滿一年，外界關注是否引起搶退潮。銓敘部官員今天表示，年金改革是「多繳、少領、晚退」，法制上讓公務人員退休難度提高，也可讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。

軍公教年金改革去年7月1日上路，退休公教與退伍人員18%優惠存款利率分別在2年半及分10年歸零，共約33萬3000人受影響，也引起訴願、復審潮，也有縣市政府聲請釋憲爭權益；此外，外界也關注是否引起搶退潮。

大法官今天對軍公教年金改革做成釋字第781、782與783號解釋，法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等都合憲，僅退休再任職停領退俸規定違憲。

針對年金改革上路一年後，軍公教訴願處理的進度及是否引起搶退潮。銓敘部官員表示，年金改革是「多繳、少領、晚退」，法制上讓公務人員退休難度提高，也可讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。

官員解釋，沒有搶退潮的原因有兩種可能，其一是支領月退休金年齡逐年提高，自然會有緩和延退情形；其二是退休所得扣減與現職待遇差距拉大，符合退休條件者在經濟因素考量下，可能會多留現職幾年。以上2種原因交相影響下，發生退休人數逐年遞減情形是合理現象。

官員表示，根據統計，從民國104年、105年平均有1萬名公務人員退休，直到107年時下降至6400人。今年6月30日是年資補償金的落日條款截止日，部分符合領取者會提前辦理退休，6月退休人數則達3700人，但7月、8月最多僅約400人，預估今年人數退休也不會太多，約6000人上下。

銓敘部官員指出，提出訴願、複審及行政訴訟約8萬7000件，部分已按救濟程序完成，但還有755件、約4萬人仍在行政訴訟程序中，而這些訴訟絕大多數為集體訴訟，甚至其中單一案件的集體訴訟人數為1萬人。（編輯：楊凱翔）1080823