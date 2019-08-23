更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯漂浮核電廠啟航北極海 環保人士警告危險
國際

俄羅斯漂浮核電廠啟航北極海 環保人士警告危險

影片／香港之路民主抗爭 靈感源自30年前波羅的海3國
國際

影片／香港之路民主抗爭 靈感源自30年前波羅的海3國

影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕
國際

影片／網紅掀養水獺風潮 可愛外貌恐將牠們推向滅絕

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
軍公教年改釋憲
眾所矚目的軍公教年改釋憲案，司法院於8月23日公布大法官會議釋字第781、782、783號解釋，反年改團體「八百壯士」也在司法院前對釋憲結果表達意見。
軍公教年改釋憲
新聞專題
軍公教年改釋憲7/11

年金改革上路滿一年 銓敘部：沒有搶退潮

最新更新：2019/08/23 22:24
年改上路已滿一年，銓敘部官員23日表示，年改實施後公務人員退休難度提高，讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。（示意圖／中央社檔案照片）
年改上路已滿一年，銓敘部官員23日表示，年改實施後公務人員退休難度提高，讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北23日電）年改上路已滿一年，外界關注是否引起搶退潮。銓敘部官員今天表示，年金改革是「多繳、少領、晚退」，法制上讓公務人員退休難度提高，也可讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。

軍公教年金改革去年7月1日上路，退休公教與退伍人員18%優惠存款利率分別在2年半及分10年歸零，共約33萬3000人受影響，也引起訴願、復審潮，也有縣市政府聲請釋憲爭權益；此外，外界也關注是否引起搶退潮。

大法官今天對軍公教年金改革做成釋字第781、782與783號解釋，法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等都合憲，僅退休再任職停領退俸規定違憲。

針對年金改革上路一年後，軍公教訴願處理的進度及是否引起搶退潮。銓敘部官員表示，年金改革是「多繳、少領、晚退」，法制上讓公務人員退休難度提高，也可讓退休人數趨於緩和，因此沒有搶退潮。

官員解釋，沒有搶退潮的原因有兩種可能，其一是支領月退休金年齡逐年提高，自然會有緩和延退情形；其二是退休所得扣減與現職待遇差距拉大，符合退休條件者在經濟因素考量下，可能會多留現職幾年。以上2種原因交相影響下，發生退休人數逐年遞減情形是合理現象。

官員表示，根據統計，從民國104年、105年平均有1萬名公務人員退休，直到107年時下降至6400人。今年6月30日是年資補償金的落日條款截止日，部分符合領取者會提前辦理退休，6月退休人數則達3700人，但7月、8月最多僅約400人，預估今年人數退休也不會太多，約6000人上下。

銓敘部官員指出，提出訴願、複審及行政訴訟約8萬7000件，部分已按救濟程序完成，但還有755件、約4萬人仍在行政訴訟程序中，而這些訴訟絕大多數為集體訴訟，甚至其中單一案件的集體訴訟人數為1萬人。（編輯：楊凱翔）1080823

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報