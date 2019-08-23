年改釋憲 月退休金調整銓敘部研議減少附加指標

（中央社記者余祥、侯姿瑩台北23日電）針對軍公教年金改革大法官釋憲，考試院將研擬退撫法修正草案，現行退休人員月退休金調整，必須參考國家財政等指標規定，將尊重大法官意見，朝減少附加調整指標方向研議。

針對大法官解釋有關所得替代率調整期程與幅度部分，行政院政務委員林萬億則說，在相關法律規定中有明定檢討的期程，會進行檢討。

大法官今天對軍公教年金改革做成釋字第781、782與783號解釋，法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等都合憲，僅退休再任職停領退俸規定違憲。

考試院長李繼玄和銓敘部長周弘憲晚間在考試院舉行記者會。李繼玄說，針對有需要修正的退撫法條文，考試院會請銓敘部研議、提報考試院會盡速修訂。

關於大法官解釋認為，相關機關應於消費者物價指數變動累積達一定百分比時，適時調整退休俸、贍養金及遺屬年金，以符憲法上體系正義的要求。對此，林萬億表示，行政院尊重大法官意見，相關機關會盡速修正相關規定。

銓敘部官員指出，現行退撫法規定，調整退休人員月退休金有兩個啟動機制，消費者物價指數達一定百分比，或經過4年勢必需要進行調整，但啟動以後還要參考與國家財政狀況、人口經濟成長、退撫基金收益情形作綜合考量，因此對大法官建議減少附加調整指標，官員認為，這部份並非違憲，只是建議調整，銓敘部未來會朝此方向研議。

此外，有關退撫法退休再任職停領退俸規定違憲，銓敘部官員說，將會依照大法官解釋修法，但因為是立即失效，從今天開始，再任私校的公務人員不會再被停發月退休金，行政措施優先處理，修法則會按照法定程序處理。

至於銓敘部提出退撫法修正草案是否有一定的時限，李繼玄說，依照程序，待銓敘部研議後送院會審議，經考試院院會通過後才算是院版，再送立法院審議，沒設定的時限。（編輯：林淑媛）1080823