藍委質疑釋憲護航行政權 綠委挺年改目的正當

（中央社記者范正祥、陳俊華台北23日電）年改釋憲大多合憲，僅禁止再任私校違憲。對此，聲請釋憲的國、親立委表示失望，質疑大法官解釋「避重就輕」；支持年改的民進黨和時力立委則認為，追求重要公共利益，目的正當。

大法官今天對軍公教年金改革做成釋字第781、782與783號解釋，法律不溯既往、信賴保護原則、比例原則與中華民國憲法保障人民財產權等都合憲，僅退休再任職停領退俸規定違憲。

對於年改釋憲結果，國民黨立委林德福受訪表示，「避重就輕」，不僅令退休軍公教人員訴諸大法官解釋希望爭取維護應有權益的期待落空，也顯示民主機制失靈，他質疑，現任大法官有不少「英派」，做成的解釋「護航行政權、助長行政權獨裁」。

國民黨立委李彥秀表示，解釋文少數的亮點是宣告退休軍公教再任私校停領退休俸部分違憲。對於相關機關應檢討的地方，她依然會繼續捍衛退休軍公教尊嚴。

參與聲請釋憲的親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，大法官是台灣民主法治的最後一道防線，很可惜大法官做出的解釋只重視到現階段的問題，而沒有顧慮到這樣的解釋結果，不但不符公平正義，也會降低年輕人進入軍公教體系服務的信心。

有別於國、親立委的不滿與失望，民進黨立法院黨團書記長李俊俋認為，大法官解釋認同年改有修法的必要性，主旨是合憲的，年改最主要是希望永續經營，整個水庫破了當然要趕快補，這是當初的主要目的，信賴保護原則也是合憲。

李俊俋說，再任私校部分，大法官認為這是人民的基本權利，不該限制；但當初修法時，其實國民黨、民進黨都有提修法版本，認為不應再領退休俸，希望不要變成肥貓，才有這個條文。

李俊俋表示，「這不是軍公教大翻盤」，只是再任私校涉及個人權益，立法院要再思考如何修法調整；至於目前總共15位大法官中，8位是前總統馬英九提名的，7位是總統蔡英文提名的，若要用藍綠來看這次的大法官解釋，「意義不大」，主要是要看釋憲內容是什麼。

另外，時代力量立法院黨團透過新聞稿指出，大家關注的幾個關鍵爭點，包括：是否違反信賴保護原則、是否違反法律不溯及既往原則、是否違反比例原則等，大法官全部宣告「合憲」，僅在「再任私立學校職務須停止領受退休金」的相關規定被大法官宣告違憲。

時力黨團表示，這三號解釋代表的意義，可由解釋理由書其中一段看出來，在釋字第782號解釋的理由書中，大法官提到「對原退撫給與作適度之調降，係為追求重要公共利益，其目的正當」。

時力黨團指出，這代表年改雖然涉及到退休人員們的財產權，但基於重要的公共利益，也就是平等對待每一位退休人員、改革不合理的制度、以及為了退撫制度的永續發展，仍可在合理的範圍內調整退休金的給付，因為退撫制度最重要的就是要能夠永續地保障退休人員的老年經濟生活安全。（編輯：林興盟）1080823