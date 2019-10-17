大巨蛋都審會紀錄委員提疑義 北市堅持已生效

（中央社記者劉建邦台北17日電）大巨蛋案通過都審會防災避難模擬。台北市政府今天開例行都審會宣讀上次紀錄，期間有委員對大巨蛋案提出疑義，但都發局官員認為決議已生效，並無爭議，引發出席里長抗議。

台北市都市設計審議委員會14日討論大巨蛋案，擔任主席的都市發展局長黃景茂會後宣布修正通過，意味大巨蛋離全面復工又前進一步，但因戶外防災避難退縮空間等細節還未確認，引發議員、外界質疑。

台北市都審會今天開例行會，由都發局副局長王玉芬擔任主席，會議開始前，都市設計科長林芝羽先宣讀上2次會議決議紀錄內容，過程中，有委員提出大巨蛋案審議疑義。

委員提到，14日召開會議時，有提出遠雄應提供書面資料說明退縮空間內容及細節，但這次會議紀錄內似乎未列入，希望都發局確認。主席詢問現場其他委員時，其他委員未發表意見，都發局官員隨即宣讀上次會議紀錄。

但出席都審會的新仁里長吳建德質疑，14日都審會審議過程混亂，且未尊重委員發言，委員有表達意見，但都審會不採納，要求重審。

主席王玉芬表示，上次大巨蛋案都審會時已經清楚宣讀決議內容，且當天主席也有詢問委員有無意見，今天只是確認決議內容，沒有實質討論。

都發局隨即開始今天審議案，吳建德則出聲抗議，最後遭市府駐衛警架離。

都發局發新聞稿表示，都審會14日有條件通過大巨蛋案，當天決議是經主席充分徵詢委員意見並詳加確認後裁示，一切公開透明。今天都審會僅是宣讀上次會議紀錄，外界認為仍有機會推翻決議，純屬誤會。（編輯：張銘坤）1081017