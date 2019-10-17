保留地禁伐補償擬擴大 將新增4000原民受惠

行政院會17日通過修正草案，擴大原住民保留地的禁伐補償範圍，預估將增加6500到7000公頃補償面積、新台幣2億元左右補償金，新增約4000人受惠。圖為2015年台東原住民保留地伐林情況。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院會今天通過修正草案，擴大原住民保留地的禁伐補償範圍，預估將增加6500到7000公頃補償面積、新台幣2億元左右補償金，新增約4000人受惠。法案後續送立院審議。

行政院會上午通過「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」修正草案，法案名稱將改為「原住民保留地禁伐補償條例」，擴大禁伐補償範圍。

原民會經濟發展處處長王美蘋（Akiku‧Haisum）出席院會後記者會時表示，全國原住民保留地有26萬2700公頃，其中65%是林業用地，因土地用途受到限制，只能種樹，無法耕種或產生其他經濟效益，民國105年起實施禁伐補償。4年來核發補償金計47億元，但為國土水源涵養、二氧化碳吸存、防災、減災帶來經濟效益超過298億元。

原民會副主委鍾興華（Calivat‧Gadu）指出，這次修法最大突破是放寬補償區位，除了原有禁伐限制的林業用地以外，還擴大到保護區、水源特定區及國家公園範圍內的原住民保留地。

鍾興華表示，108年核定補償面積為5萬6109公頃，每公頃補償3萬元，補償金額共16億8327萬元，受補償原住民地主逾3萬人；未來修法通過後，預估將增加6500到7000公頃補償面積、2億元左右補償金，新增約4000人受惠。

另外，原本該條例第6條規定，想申請禁伐補償的地主，其所栽種的林木或竹子必須超過6年，才可申請補償；草案則取消6年限制，只要種植竹、木的範圍覆蓋率仍達7成以上，就可申請補償。鍾興華說，這對挽救竹子產業有正面意義。（編輯：林孟汝）1081017

行政院發言人Kolas Yotaka（左2）17日主持行政院會後記者會，經濟部次長林全能（左）、原民會副主委鍾興華（右2）、主計總處副主計長蔡鴻坤（右）出席記者會。中央社記者張皓安攝 108年10月17日