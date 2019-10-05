尖石原鄉4項建設完工 蔡總統：全力支持原鄉發展

（中央社記者管瑞平新竹縣5日電）總統蔡英文上午出席新竹縣尖石鄉司馬庫斯聯絡道路改善等4項工程完工啟用典禮。總統說，相關基礎建設工程有助尖石鄉各景點銜接，這也表明政府全力支持原鄉部落永續發展。

新竹縣政府透過前瞻基礎建設計畫，向中央營建署、原住民族委員會等部會爭取經費辦理尖石鄉「司馬庫斯聯絡道路整體道路品質改善工程」、「那羅溪綠水廊道工程」、「那羅部落文化健康站周邊公共設施改善工程」以及「義興村遊憩系統馬胎傳統步道再造工程」，4項工程總經費逾新台幣1.7億元。

4項工程完工後，今天在新竹縣尖石鄉錦屏村那羅市集文學林地舉辦聯合啟用典禮，總統蔡英文、內政部長徐國勇、原住民族委員會夷將．拔路兒等人均出席；蔡總統在出席前，先行訪視梅花文化健康站，瞭解文健站照顧服務現況及前瞻基礎計畫整建情形，也體驗梅花國小推動老幼共學的木琴活動。

總統表示，尖石鄉是很漂亮的地方，還沒當總統時就經常自己開車走訪，當總統後更想來，想為原鄉做些事情，這裏有神木、瀑布景觀及泰雅部落文化，極具觀光魅力，但前提是要把基礎建設更加完善，這是政府的責任。

蔡總統指出，司馬庫斯聯絡道路整體改善工程，透過前瞻基礎建設計畫投入新台幣1億多元經費，讓通往尖石後山的道路更安全、暢通；那羅溪綠水廊道工程所在的那羅部落，是連接尖石各觀光景點的交通節點，因應竹60線路幅有限，採高架路面方式，另闢人行徒步空間，有助改善假日前往青蛙石風景區人車爭道問題。

另外，那羅部落文化健康站周邊公共設施改善工程，原民會補助設置的文化展演場，結合部落市集，讓原住民文化部落特色得以對外展現行銷；以及早期往來尖石與內灣的馬胎古道，經過重新維護、整建後，成為具有歷史深度的健行路線。

總統說，透過這4項工程，相信尖石鄉各景點銜接將更加完整，更能發揮自然人文觀光資源的優勢，「這些基礎建設也表明，「政府對原鄉部落的永續發展，一定全力支持」。

內政部長徐國勇表示，過去尖石鄉親屢屢反映山區道路是「跳跳路」、「按摩路」，感謝總統有遠見，推動前瞻基礎建設計畫，才有經費把路鋪好，現在這裡「不再是爛路，而是一條原鄉最好的道路」，要把原鄉文化發揚出去，把台灣之光原鄉文化特色發揚出去，就從這裡開始。（編輯：方沛清）1081005