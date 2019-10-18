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原民請領老農津貼降為55歲修法 立院付委審查

最新更新：2019/10/18 12:25
立法院院會18日處理報告事項議程，通過將老農津貼暫行條例第3條條文修正草案交社會福利及衛生環境、經濟、內政三委員會審查。（中央社檔案照片）
立法院院會18日處理報告事項議程，通過將老農津貼暫行條例第3條條文修正草案交社會福利及衛生環境、經濟、內政三委員會審查。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北18日電）原住民請領老農津貼能否由現行65歲降為55歲受關注，立法院院會今天處理報告事項議程，通過將老農津貼暫行條例第3條條文修正草案交社會福利及衛生環境、經濟、內政三委員會審查。

國民黨籍平地原住民立委廖國棟領銜提出「老年農民福利津貼暫行條例第3條條文修正草案」。草案說明指出，原住民平均餘命比全體國民平均餘命低約8.16歲。

草案說明，原住民與全體國民在平均餘命不平等，法律已有其他補償措施，例如原住民公教人員部分，「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」中自願退休年齡從65歲降低為55歲。

另外，在其他法律，針對一般原住民部分，「國民年金法」中原住民給付也已經從55歲開始適用；國民長照2.0政策，「長照法」也擴大服務至55歲失能老人等。

草案指出，以上相關現行法律措施都立意良善，但是「原住民農民漏未規範」。

草案說明，原住民截至民國107年底從事農林漁牧業人口占全體的9.37%，15歲以上人口約為44萬9484人，而55歲以上未滿65歲的人口約為6067人，原住民請領老農津貼資格如果由65歲降為55歲，估計每年僅需約多支付新台幣2億6000萬元。

廖國棟領銜提出老農津貼暫行條例第3條條文修正草案，主張將原住民請領老農津貼資格由現行65歲降為55歲。院會今天處理此案無異議通過付委審查。（編輯：楊凱翔）1081018

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