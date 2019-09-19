政院：依法發老農津貼 明年不會加碼到8000元

行政院發言人Kolas 19日表示，政院依照現行法規發放老農津貼，明年不會將老農津貼加碼至新台幣8000元。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃、楊淑閔台北19日電）行政院發言人Kolas今天表示，政院依照現行法規發放老農津貼，明年不會將老農津貼加碼至新台幣8000元，但政府照顧農民的立場不會改變。立委若欲修改，尊重立法院審議。

聯合報報導，民進黨立委陳明文等人上午召開記者會，主張提高老農津貼的基底，若修法通過，老農津貼將可增加至8000元以上；相關經費預估需40多億元。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午出席行政院會後記者會時表示，目前老農津貼的調整是依據老年農民福利津貼暫行條例的規定，如果要依照立委所提調整，需要經過立法院修法和審議，行政院尊重立法院。

Kolas表示，行政院從各方面保障農民生活，包括推動農民保險，農委會也積極規劃農民退休制度，用長遠和制度化的規定保障農民退休生活，政院關心農民的立場不會改變。

Kolas說，明年老農津貼不會加碼至8000元，但這並不代表行政院不重視農民。政院提出農民保險、農業保險、農民職災保險制度，現在提出農民也要有退休金的制度，這些都是現在政府照顧農民、體貼農民，並且鼓勵農業發展，更加具體、有效、快速的作為。

行政院農業委員會官員受訪時表示，如果老農津貼要加碼到8000元以下，須明年元旦前完成修法、公告施行，否則依現行規定試算初估為7550元以上。

至於立委要求「規劃農民退休制度，農民納國保」，農委會官員說，這是去年第6次全國農業會議重要結論，也是總統蔡英文指示應推動的工作，農委會主委陳吉仲已舉行記者會說明，會加速研議。（編輯：林興盟）1080919