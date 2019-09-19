農業縣市綠委擬修法 調高老農津貼至8000元

（中央社記者范正祥台北19日電）民進黨農業縣市立委陳明文等人今天召開「為農民請命」記者會，主張修法將老農津貼調高至8000元，並將農民納入國民年金保險體系，建立農民年金制度。

民進黨立委陳明文、蘇治芬、莊瑞雄、陳歐珀、劉建國、蔡易餘、邱泰源、蔡培慧、蘇震清、黃秀芳、鄭寶清等立委在立法院共同召開記者會，提出「老農福利津貼暫行條例」第四條修正草案。陳明文等人強調，為農民請命，與選舉無關。

根據陳明文等人的主張，擬參照勞保年金年資給付率1.55%，將老農津貼「基底」墊高，以制度性計算加上農保及年資給付率，讓現行每月津貼數基底由7256元提高至7849元，再依物價調整後，希望能夠自民國109年起，每位老農月津貼從現行7557元增至8175元，初估有59萬老農受惠，增加40多億元預算由中央全額負擔。

記者會上，陳明文指出，「老農福利津貼暫行條例」規定，每4年檢討調整一次，今年剛好必須要作檢討，希望透過這會期修法，將老農津貼調高到8000元以上。

陳明文指出，現行老農津貼是101年1月1日開始發放，發放金額當時以7000元為基底，「當時這個7000元基底事實上也是朝野喊價的結果，並沒有科學的根據。」

他說，應改以主計總處從事農業的所得作為計算老年農民福利津貼的基底，較符合農民的實際需求及農業屬性。

陳明文指出，104年的老農津貼發放金額為7000元，105年才開始以7000元為基底，並依消費者物價指數（CPI）成長率調整至7256元。

陳明文也指出，現行社會保險制度下，農民只要投保了農保，就沒有辦法再投保國民年金保險，但是因為農保沒有年金給付制度，導致農民沒有辦法透過政府的年金制度預存自己的退休金，這對於農民來說是非常不公平也不合理。

陳明文強調，這次提出修法也希望讓農民可以同時參加農保和國保，農民年滿65歲之後就可以同時領取國保老年年金給付和老農津貼，確保農民老年生活。

他說，「老農福利津貼暫行條例」修法，估計會增加40多億元的支出，為減輕地方政府的負擔，會在修法增訂條款，額外支出的津貼由中央全額負擔。

對於民進黨農業縣市立委主張修法提高老農津貼，國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，政府長期以來真的是愧對農民，幾十年來都在發展工業，對於農民的照顧相對不足，所以大方向國民黨團贊成照顧農民，但是民進黨執政到現在已3年多了，大選在即，每次選舉就拿出來吵，真的是欺騙農民，有政策買票之嫌。

曾銘宗指出，照顧農民，國民黨團的立場是大方向贊成。但是民進黨立委提出的方案，看起來不合理，「因為津貼就津貼，還保勞保的給付率放進來，理論上是錯誤的，實務上不可行」，看了民進黨立委的修法條文之後，將會提出對案。（編輯：楊凱翔）1080919