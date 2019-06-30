除享有老農津貼 蔡總統：農民將來還可領退休金

（中央社記者盧太城台東縣30日電）總統蔡英文今天在台東表示，政府準備擬訂農民退休制度，讓農民除享有老農津貼外，將來退休後，也可領退休金。

蔡總統今天在立委劉櫂豪陪同下前往台東卑南鄉南清宮參拜，鄉民夾道歡迎，高喊「小英凍選」。

蔡總統致詞時表示，台東好山好水，最大的問題是交通建設。過去3年多來，政府對東部的交通有整體性規劃，且要加速來執行，希望東部的交通建設，不論是鐵路還是公路，都可以快速達成鄉親的期待。

然而，想要完成台東交通建設，還是需要一些時間，但是政府一定會在最短時間內完成。

蔡總統也指出，政府推出的春季旅遊補助才剛結束，但下一階段還是會繼續補助，不僅對每個地方的休閒觀光產業深具助益，也希望大家有時間能看看台灣、認識台灣。

在施政成效上，蔡總統表示，執政團隊這3年多來非常用心，也特別照顧年輕人，相信今年5月報稅時，年輕人都有感受到負擔減少。此外，今年8月1日開始實施育兒津貼及幼兒園補助，無論是在公立、非營利、準公共化私立幼兒園等，學費都有政府的補助。

蔡總統進一步指出，政府推動長照2.0的服務，讓老人家可以在社區共餐、一起運動，若是老人家在家中需要長照服務，可以撥打「1966長照服務專線」，政府就會派專人提供服務。將來還有進階版的長照3.0，讓老人家、失能、失智者都能得到最好的照顧。

蔡總統也談到農業政策，她說，近年來，如果遭逢天災或其他情況，如氣候變遷，政府會給予農民補助，讓農家收入能維持穩定，不要過度減少。此外，政府也擴大農機具的補助，減輕農民的負擔。同時讓農民也有職災保險。未來，政府也準備擬訂農民退休制度，讓農民除了享有老農津貼，將來退休後，也可以領退休金。（編輯：陳俊碩）1080630