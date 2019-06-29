撕掉口蹄疫標籤 總統：7/1申請爭取台豬肉外銷

總統蔡英文29日表示，7月1日起要向世界動物衛生組織申請脫離口蹄疫疫區，爭取台灣豬肉重新外銷的機會。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天表示，7月1日起要向世界動物衛生組織申請脫離口蹄疫疫區，爭取台灣豬肉重新外銷的機會，撕掉以前台灣被國際貼上的負面標籤。

總統下午在臉書發文分享當總統3年來的心情。總統說，做總統努力拚外交，其中一個很重要的目標，就是要撕掉以前台灣被國際貼上的負面標籤。經過3年努力，已經一起做到3件事情，包括歐盟「稅務不合作名單」今年3月除名，歐盟「漁業黃牌名單」今年6月除名，美國「匯率操縱國觀察名單」去年10月除名。

另外最新的消息，總統說，7月1日起，就要向世界動物衛生組織申請脫離口蹄疫疫區，爭取台灣豬肉重新外銷的機會。

總統表示，有些朋友覺得內政歸內政，外交歸外交，其實內政和外交會互相影響。努力拚外交，撕掉負面標籤，就能幫台灣的農業、漁業、製造業，打開更大的國際發展空間，讓大家有更好的生活。

總統感謝3年來，前行政院長林全、賴清德，與現任行政院長蘇貞昌和她分工合作，3年有成，成果漸漸展現。總統表示，國際夥伴越來越信賴台灣，連帶地內政的成績也會越來越棒。「我們一定會努力讓台灣成為世界上的好夥伴，小國小民，也是好國好民」。（編輯：楊凱翔）1080629